中菲降溫 仁愛礁運補達臨時協議

中國和菲律賓就菲方擱淺在仁愛礁軍艦「馬德雷山號登陸艦」運補事宜，達成臨時性安排，南海局勢有望降溫。（路透）

中菲南海衝突出現緩和契機，在菲律賓聲明與中方就仁愛礁駐紮軍艦運補達成臨時性安排後，中國外交部22日也發布，雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。不過，雙方仍就運補是否「事先通報」各執一詞。

據菲律賓外交部聲明，針對駐紮仁愛礁的馬德雷山號日常必需品補給和輪換任務，已與中方達成臨時性安排。相關協議是7月2日中菲在馬尼拉舉行南海問題雙邊磋商機制第九次會議期間達成。

中國外交部22日發布，基於三點原則，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道生活物資達成臨時性安排。三點原則包括：一是中方仍將要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀；二是在菲拖走軍艦前，如需提供生活物資補給，在事先向中方通報並經現場核查後，允許菲方運補，中方將全過程監控；三是如果菲方運送大量建材上艦，試圖建造固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻。

中國外交部並強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，菲律賓派軍艦在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反南海各方行為宣言。中國外交部發言人毛寧22日稱，達成臨時性安排體現中方善意，希望菲方信守承諾，與中方相向而行，共同管控好海上局勢。

然而，美聯社引述菲律賓官員指出，雙方談判的最大難點是菲方得在運送補給前通報中方，並讓中方查驗，菲律賓拒絕了中方的要求。菲官員稱，這些要求沒有出現在最後的協議中。

中菲長期在南海角力，菲律賓透過在仁愛礁擱淺的馬德雷山號登陸艦宣示主權。雙方上月爆發近年最嚴重衝突，菲方指控中方造成八名菲國軍人受傷，中方反批菲方運補船非法闖入及危險靠近中方船隻。