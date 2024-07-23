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美擴大管制？ 輝達降規晶片禁銷中 成科技戰新戰場

編譯劉忠勇、記者林薏茹／綜合報導
輝達（圖）在中國的晶片售價比競爭對手華為更低廉。（路透）
輝達（圖）在中國的晶片售價比競爭對手華為更低廉。（路透）

在美中科技戰火下，輝達（NVIDIA）為了鞏固中國市場，傳正在研發特供版新型旗艦AI晶片，以符合美國現行出口管制規定。但白宮傳有意擴大輝達AI晶片銷中管制，連現行降規版H20晶片都不准賣，並為輝達接下來要在中國推出的B20新晶片能否順利上架添變數。

路透引述消息人士說法報導，輝達將與中國主要經銷夥伴浪潮集團合作，要開發針對中國市場，並符合美國現行出口管制規範的下世代旗艦AI晶片B20，計畫於2025年第2季開始出貨。業界預期，若美國祭出針對H20的新禁令，將為新一代AI晶片B20帶來更多變數。輝達發言人對上述報導不予置評；浪潮集團亦未回覆提問。

受到華為自主開發AI晶片不順影響，今年第2季以來，輝達專銷中國的降規版AI晶片H20傳出需求夯、產量大增，當地四大雲端服務商（CSP）百度、阿里、騰訊、字節跳動瘋搶，出貨動能大增。

但近期美中科技戰再闢新戰場，中國市場才剛燃起的H20需求烈火，第4季可能再被新禁令澆熄，導致H20在中國熱銷的盛況瞬間豬羊變色，甚至後續新一代的B20也難逃衝擊。

綜合外媒報導，投資銀行Jefferies在給客戶的報告中指出，美國正考慮推出新的貿易管制措施，以阻止輝達銷售中國特規版AI晶片H20，進一步升級限制中國取得先進AI技術。

報導指出，美國政府10月審查半導體產品出口政策時，H20恐面臨銷售禁令，禁令形式可能是降低晶片算力、禁售特定產品或限制其記憶體容量等。Jefferies預估，一旦美方啟動管制H20銷中國措施，輝達將損失高達120億美元。

美國去年收緊對中國的尖端半導體出口管制，以防堵中國在超級運算（supercomputing）領域有所突破，進而成為中國軍方的助力。在此之後輝達曾專門為中國市場研發三款晶片。

路透今年5月報導，輝達為中國市場打造的最先進晶片H20在今年開始供貨之初銷量不算好，且這款晶片的售價較競爭對手華為的晶片更低廉。但據消息人士透露，如今輝達晶片的銷量正迅速成長。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis估計，輝達今年可望在中國售出超過100萬組、市值至少120億美元的H20晶片。

輝達在中國的晶片售價比競爭對手華為（圖）更低廉。（路透）
輝達在中國的晶片售價比競爭對手華為（圖）更低廉。（路透）

晶片 輝達 AI

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