烏克蘭外長訪北京 討論結束戰爭

俄烏戰爭持續，中國外交部發言人毛寧昨天在記者會上宣布，應中共政治局委員、外交部長王毅邀請，烏克蘭 外長庫列巴將於7月23日至26日訪問中國。媒體報導，烏克蘭外交部指出，庫列巴屆時將討論結束俄烏戰爭這一議題。

烏克蘭外交部在聲明中指出，主要討論議題是尋找制止俄羅斯 侵略的方法，以及中國在實現可持續和公正和平方面可扮演的角色。

值得注意的是，庫列巴訪北京之際，中國國務院副總理丁薛祥於7月21日至23日赴俄羅斯，舉行中俄投資合作委員會、中俄能源合作委員會等會議。中俄烏三方關係引起關注。

毛寧重申，對於烏克蘭危機，始終秉持客觀公正立場，中國不是危機製造者和當事方，中國一直積極勸和促談，致力於推動危機政治解決。她還稱，美國應當為政治解決危機做點實事，而不是向中國推卸責任，挑撥中國同其他國家之間的關係。

北約 峰會本月10日在華盛頓發表的聯合宣言，曾指責中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，呼籲中國立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。北約秘書長史托騰柏格當時表示，北約峰會給中國的訊息非常強烈且明確，北約清楚界定中國在支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任。

不過，中國一直展現斡旋俄烏戰爭企圖。中國國家主席習近平本月8日在北京會見匈牙利總理奧班時表示，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。習近平提出，當前重點是遵守戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火等原則，盡快推動局勢降溫；只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，衝突才能盡早出現停火曙光。