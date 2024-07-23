三中全會後首箭 人行降息救經濟 更多城市房貸利率壓低至2字頭

人行宣布大幅度降息，積極挽救房市和經濟的用意明顯。圖為北京銷售人員為看房者介紹新房。（中新社）

20屆三中全會閉幕後，中國射出提振經濟第一箭，22日宣布將7月1年期、5年期貸款 市場報價利率 （LPR）均調降10個基點，至3.35%和3.85。專家認為，此舉有利帶動中國實體經濟融資成本穩中有降，激發信貸需求，促進企業投資，同時進一步壓低房貸利率。另外，中國今年上半年財政收入下降，反映房市、股市低迷。

中國人民銀行（央行）22日公布，1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%，分別結束連續十個月及四個月不變趨勢；同時，宣布即日起公開市場七天期逆回購（向市場注入資金）操作採用固定利率、數量招標，操作利率並由1.8%調降為1.7。

LPR是中國貸款利率訂價的參考基準，五年期以上主要為銀行發放房貸等長期貸款提供參考。

今年以來，中國5年期以上LPR已累計下降35個基點，中原地產首席分析師張大偉預測，在本次降息 後，更多的城市房貸利率將調整至「2字頭」。界面新聞報導，目前上海首購房屋的商業貸款利率將降至3.4%。

央視報導，若以房貸本金100萬元人民幣（約13.7萬美元），30年期等額本息估算，中國民眾每月房貸利率可節省約200元，總利息節省超過7萬元。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，LPR的下降有利於進一步降低實體經濟的融資成本，鼓勵投資和消費，擴大有效需求，也會進一步降低房貸成本，對當前進一步鞏固房地產市場發揮積極作用。分析師盧文曦說，從趨勢看，今後中國利率「2字頭」或成主流，這次也是新LPR機制以來最低一次，且力度不小，主要是為激發市場活力。

路透報導，保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威表示，人行沒有等到美國聯準會先降息，已自行降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。中媒引述接近人行人士表示，除下調LPR，七天期逆回購操作利率下調十個基點，有利於加大金融支持實體經濟力度。七天期逆回購操作利率明確為央行主要政策利率，中期借貸便利（MLF）利率的政策色彩有所淡化，由短及長的利率傳導關係逐步理順。

另外，財政部22日公布今年上半年財政收支情況，全中國一般公共預算收入下降2.8%，支出增加2%。在房地產市場景氣低迷下，國有土地使用權出讓收入減少18.3%；反映股市交易熱度的證券交易印花稅大減54%。

財政部資料顯示，上半年中國全國一般公共預算收入11兆5913億元，比去年同期下降2.8%。上半年主要稅收項目多呈現下降，例如中國國內增值稅3兆5400億元，下降5.6%；企業所得稅2兆5384億元，下降5.5%；個人所得稅7358億元，下降5.7%；關稅1185億元，下降5.2%。中國國內消費稅8834億元，則是成長6.8%。

印花稅收入1632億元，年減22.9%，其中證券交易印花稅509億元，大減54%。而在中國政府持續舉債下，上半年債務付息支出6304億元，比去年同期增長6.5%。至於反映房地產景氣的國有土地使用權出讓收入1兆5263億元，比去年同期下降18.3%，今年前5個月的降幅則為14%。