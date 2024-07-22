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三中「決定」穩民企？ 學者：市場與政府之手分明

中國新聞組／北京22日電
三中「決定」立法支援民企，為非公有制經濟發展營造良好環境；圖為河南濟源多家外向型民營企業忙著趕製生產訂單，中原重型鍛壓生產車間內工人在焊接產品。（中新社）
三中「決定」立法支援民企，為非公有制經濟發展營造良好環境；圖為河南濟源多家外向型民營企業忙著趕製生產訂單，中原重型鍛壓生產車間內工人在焊接產品。（中新社）

中共三中全會日前通過的「中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」（下稱「決定」），「構建高水平社會主義市場經濟體制」列在各項改革之首；有鑑於近年來民營經濟地位備受矚目，在「決定」中除了改革國有企業評價體系，並制定「民營經濟促進法」，破除市場准入壁壘，促進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制。

「決定」錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來5年重大改革措施，其中提到處理好政府和市場關係核心問題，強調構建高水平社會主義市場經濟體制，著眼增強國企核心功能、提升核心競爭力，推動國有資本和國有企業「做強做優做大」；在推動非公有制方面，制定「民營經濟促進法」，加強產權執法司法保護。

在中美角力的背景下，中國面臨科技被外國限制的問題。「決定」專設「構建支持全面創新體制機制」一節，表示教育、科技、人才是中國式現代化的基礎、戰略性支撐，必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略，提升國家創新體系整體效能。

報導指出，就「決定」內容，專家指它向經濟體制改革發出清晰信號：市場地位仍重要，要充分發揮市場在資源配置中的決定作用，當局未來將聚焦稅制改革、國企改革、數碼經濟等議題，有利資本市場中長期發展。

中新社引述第十三屆全國政協經濟委員會副主任夏德仁稱，此次「決定」中一系列表述表明，「市場之手」與「政府之手」的作用仍分明，可見中國社會主義市場經濟改革決心堅定。

清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜稱，「市場機制」在「決定」經濟領域改革部分位置居前，這是向經營主體、企業家發出明確信號：在經濟體制改革，中國堅持市場化的基本取向不變，市場在資源配置中起決定作用的方向絕不改變動搖。

中共

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