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川普副手范斯的妻子有個「中國元素」 曾到廣州做這個工作

中國新聞組／北京21日電
川普競選搭檔范斯的妻子烏莎曾在中山大學教書。（路透）
川普競選搭檔范斯的妻子烏莎曾在中山大學教書。（路透）

川普獲美國共和黨提名為總統候選人後，選擇了39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（前譯萬斯）作為競選搭檔，他的印度裔妻子烏莎（Usha Chilukuri Vance）也備受關注，現年38歲的烏莎是范斯在耶魯大學法學院的同學，她曾是一名訴訟律師。值得一提的是，烏莎曾作為耶魯大學雅禮協會的教學研究員來到中國，並在中山大學教授過美國歷史。

烏莎與范斯於2014年結婚，育有三個孩子。她擁有印度裔身分，在美國印度移民群體中占有顯著地位。印度裔在美國的影響力不斷增強，許多在科技和商業領域擔任重要職位。此外，相對於范斯對中國的鷹派作風，他的妻子則有令人矚目的「中國元素」。

烏莎的個人履歷非常豐富，就連閱歷豐富的范斯都一度表示，妻子的出色履歷讓他感到「自卑」。南方都市報引述美國廣播公司旗下ABC新聞網的消息，在耶魯大學就讀期間，烏莎曾作為耶魯雅禮基金會的教學研究員，到中國的中山大學教授美國歷史。

南都記者從耶魯大學官網檢索發現，在2007年5月25日發布的一份「耶魯公報和日曆」中顯示，當時曾在耶魯大學摩爾斯學院就讀的烏莎，入選了耶魯大學雅禮協會教學獎學金項目。公報稱，烏莎在2007年前往位於中國廣東省廣州市的中山大學，在那裡教授英語和美國研究等相關課程，為期2年。

公報顯示，雅禮協會研究員的主要責任，包括為中國大學和高中學生、教師講授學術寫作和英語口語等課程，並講授美國歷史和文化。在為期2年的任期內，他們還將學習中國語言和文化，並深入當地社區參與社會實踐。

此外，該公報還介紹，烏莎之所以能入選是因為她在耶魯大學的大部分時間都致力於公共教育，還在當地小學做志願者。她還擔任過教育政策出版物「我們的教育」的主編，曾在大四時入選美國大學優等生榮譽學會會員。

耶魯大學 范斯

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