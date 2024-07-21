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繼電動車後 歐盟對中國生質柴油加徵關稅

記者陳宥菘／綜合報導
歐盟反傾銷調查發現，中國生質柴油以不公平的低價在歐盟市場銷售，因此決定對中國生質柴油徵收最高36.4%的臨時關稅。 （美聯社）
歐盟反傾銷調查發現，中國生質柴油以不公平的低價在歐盟市場銷售，因此決定對中國生質柴油徵收最高36.4%的臨時關稅。 （美聯社）

中歐貿易摩擦不斷，歐盟再對中國產品加徵臨時關稅。歐盟當地時間19日公布的文件顯示，反傾銷調查發現中國生質柴油以不公平的低價在歐盟市場銷售，因此決定對中國生質柴油徵收最高36.4%的臨時關稅，新措施將於8月中旬實施。

路透指出，這是歐盟針對中國一系列貿易案件中的最新一起。此前歐盟已在本月初對中國進口電動車加徵最高37.6%的臨時關稅。中國官方目前尚未對此作出回應。

中國一直是歐盟成員國最大的生質柴油來源國。歐盟在去年12月對中國進口生質柴油發起反傾銷調查，調查期長達14個月，如今作出加徵臨時關稅的決定後，歐盟的調查將持續到明年2月，屆時可能確定未來五年的最終關稅。

根據歐盟公布的臨時關稅稅率，怡斯萊集團（EcoCeres Group）稅率為12.8%、卓越新能稅率為25.4%、嘉澳環保稅率為36.4%。

歐洲生質柴油委員會（EEB）此前表示，中國企業去年向歐盟出口180萬噸生質柴油，占中國生質柴油出口總量的90%，這對歐盟的生產造成毀滅性的影響。

該委員會稱，雪佛龍再生能源集團已讓德國工人休假、蜆殼（Shell）暫停了荷蘭一家工廠的建設、英國石油則暫停在德國的一個計畫，而亞金能源（Argent Energy）則關閉了生質精煉廠。

歐盟 關稅 德國

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