中國提倡議 要求5核國「任何情況」都不首先使用核武

中國提出倡議文件，呼籲大國簽署互不首先使用核武條約。圖為美軍將核彈頭從發射井移出後，準備運往基地維修延壽，全程戒備森嚴。（美聯社）

俄羅斯 衛星通訊社報導，為了下周將在日內瓦舉行的「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議，中國呼籲核武器國家簽署「互不首先使用核武器條約」，或至少做出此類政治承諾。該倡議由中方於今年年初口頭提出，現已形成一份名為「關於不首先使用核武器倡議」的正式文件。

報導稱，在下周召開的「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議開幕之前，中國呼籲簽署一項新的國際條約。會議將於7月22日至8月2日在日內瓦舉行，審議大會將於2026年在紐約舉行。中國代表團為即將召開的會議準備了一份關於「不首先使用核武器倡議」的工作文件。

報導稱，長期以來一直堅持這一方針的北京認為，其他核大國採納這一方針將有助於加強「不擴散核武器條約」，防止軍備競賽，降低戰略風險。莫斯科和華盛頓已承諾對中國的倡議進行研究，但在目前情況下實施的可能性微乎其微。

報導說，中國建議五個正式核大國（除中國外，還有俄羅斯、美國、法國和英國）談判締結「互不首先使用核武器條約」或做出相關政治承諾。中國在文件中明確提出：

1.簽署國應重申核戰爭對全人類的破壞性影響，並重申維護和平與安全的責任。 2.所有五國承諾在任何情況下都不首先使用核武器。 3.每個國家保留在其最高利益受到威脅時退出條約的權力。 4.建議條約為無限期條約，不得提出保留意見。

北京認為，所有核大國（中國、俄羅斯、美國、法國和英國）通過該條約將加強「不擴散核武器條約」，防止軍備競賽並能降低戰略風險。目前莫斯科和華盛頓承諾將研究中國的倡議。

報導稱，俄羅斯目前擔任「五核國」的輪值主席國，該機制成立於2009年，旨在支持「不擴散核武器條約」。然而，在日內瓦召開的「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議之後，中國將接任該組織的協調員，為期一年。因此，簽署「不首先使用核武器條約」的提議可被視為中國在擔任該機制主席國期間的首次倡議。