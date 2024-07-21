我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

中國提倡議 要求5核國「任何情況」都不首先使用核武

記者黃國樑／綜合報導
中國提出倡議文件，呼籲大國簽署互不首先使用核武條約。圖為美軍將核彈頭從發射井移出後，準備運往基地維修延壽，全程戒備森嚴。（美聯社）
中國提出倡議文件，呼籲大國簽署互不首先使用核武條約。圖為美軍將核彈頭從發射井移出後，準備運往基地維修延壽，全程戒備森嚴。（美聯社）

俄羅斯衛星通訊社報導，為了下周將在日內瓦舉行的「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議，中國呼籲核武器國家簽署「互不首先使用核武器條約」，或至少做出此類政治承諾。該倡議由中方於今年年初口頭提出，現已形成一份名為「關於不首先使用核武器倡議」的正式文件。

報導稱，在下周召開的「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議開幕之前，中國呼籲簽署一項新的國際條約。會議將於7月22日至8月2日在日內瓦舉行，審議大會將於2026年在紐約舉行。中國代表團為即將召開的會議準備了一份關於「不首先使用核武器倡議」的工作文件。

報導稱，長期以來一直堅持這一方針的北京認為，其他核大國採納這一方針將有助於加強「不擴散核武器條約」，防止軍備競賽，降低戰略風險。莫斯科和華盛頓已承諾對中國的倡議進行研究，但在目前情況下實施的可能性微乎其微。

報導說，中國建議五個正式核大國（除中國外，還有俄羅斯、美國、法國和英國）談判締結「互不首先使用核武器條約」或做出相關政治承諾。中國在文件中明確提出：

1.簽署國應重申核戰爭對全人類的破壞性影響，並重申維護和平與安全的責任。

2.所有五國承諾在任何情況下都不首先使用核武器。

3.每個國家保留在其最高利益受到威脅時退出條約的權力。

4.建議條約為無限期條約，不得提出保留意見。

北京認為，所有核大國（中國、俄羅斯、美國、法國和英國）通過該條約將加強「不擴散核武器條約」，防止軍備競賽並能降低戰略風險。目前莫斯科和華盛頓承諾將研究中國的倡議。

報導稱，俄羅斯目前擔任「五核國」的輪值主席國，該機制成立於2009年，旨在支持「不擴散核武器條約」。然而，在日內瓦召開的「不擴散核武器條約」審議大會籌備委員會會議之後，中國將接任該組織的協調員，為期一年。因此，簽署「不首先使用核武器條約」的提議可被視為中國在擔任該機制主席國期間的首次倡議。

俄羅斯

上一則

中國援俄 美發出最新警告 制裁槍口瞄準銀行

下一則

未來戰爭新模式？解放軍頻頻測試各種無人裝備

延伸閱讀

國務卿：伊朗能在1到2週內生產核裂變物質

國務卿：伊朗能在1到2週內生產核裂變物質
敲定西伯利亞力量2號？ 中俄副總理23日召開能源合作會議

敲定西伯利亞力量2號？ 中俄副總理23日召開能源合作會議
新英相施凱爾入主唐寧街10號第1天 從核武簡報到「滅鼠大臣」拉里

新英相施凱爾入主唐寧街10號第1天 從核武簡報到「滅鼠大臣」拉里
美中核武對話 相互試探閃躲

美中核武對話 相互試探閃躲

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死