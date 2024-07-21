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美智庫：中國1艘潛艦 疑在武漢造船廠沉沒

中國新聞組／北京21日電
新美國安全中心（CNAS）智庫的兼職高級研究員、前美國海軍潛艦戰軍官許卡特（Tom Shugart）表示，中國武漢市長江沿岸的武昌造船廠中，一艘中國潛艦疑似沉沒。(取材自X/@tshugart3貼文截圖)
新美國安全中心（CNAS）智庫的兼職高級研究員、前美國海軍潛艦戰軍官許卡特（Tom Shugart）表示，中國武漢市長江沿岸的武昌造船廠中，一艘中國潛艦疑似沉沒。(取材自X/@tshugart3貼文截圖)

中國近年來積極建造自製軍艦引起美國關注。根據美國一智庫研究員表示，從6月中旬至7月初，疑似有一艘中國潛艦在武漢的造船廠沉沒。對此，中國官方並未發布任何訊息。

自由亞洲電台引述軍事消息網站「The WARZONE」報導，新美國安全中心（CNAS）智庫的兼職高級研究員、前美國海軍潛艦戰軍官許卡特（Tom Shugart）表示，從過去幾周的衛星照片分析，中國武漢市長江沿岸的武昌造船廠中，一艘原本停泊在浮動碼頭旁的中國潛艦突然消失，隨後還有四艘起重船到達現場，並架起專門吸附水面油汙的橘色圍油欄。

許卡特5月底時，曾在社群平台X上發表一張衛星照片，分析稱一艘中國新建的039A型（元級）常規柴電動力潛艦，停泊在武昌造船廠，該泊位通常為安裝新下水的潛艦。

他說，然而自6月13日起，似乎有一些看起來像大型起重船的船隻，聚集在前述潛艦停泊處，這些起重船包圍的物體「難以辨認是不是一艘潛艦」，而起重船右側還可看到一條專門吸水面油污的橘色圍油欄，原本繫留的浮動碼頭也出現了位移。

許卡特表示，直到7月初，這些異常活動都消失，碼頭也回歸正常樣貌，原本停在該泊位的潛艦已消失。

報導指，對此，中國官方未發布任何相關消息，不過確實曾有解放軍潛艇官兵曾在官媒央視節目上表示，長期潛入深海危險隨時會發生，「艇內進水是每個潛艇兵都會遇到的緊急狀況」，該官兵形容在艙底柴油機進氣的地方若進水，「像瀑布一樣湧下來，瞬間那個艙底就滿了，一分鐘基本上幾噸的水進來」。

武漢 解放軍

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