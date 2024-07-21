美智庫：中國1艘潛艦 疑在武漢造船廠沉沒

新美國安全中心（CNAS）智庫的兼職高級研究員、前美國海軍潛艦戰軍官許卡特（Tom Shugart）表示，中國武漢市長江沿岸的武昌造船廠中，一艘中國潛艦疑似沉沒。(取材自X/@tshugart3貼文截圖)

中國近年來積極建造自製軍艦引起美國關注。根據美國一智庫研究員表示，從6月中旬至7月初，疑似有一艘中國潛艦在武漢 的造船廠沉沒。對此，中國官方並未發布任何訊息。

自由亞洲電台引述軍事消息網站「The WARZONE」報導，新美國安全中心（CNAS）智庫的兼職高級研究員、前美國海軍潛艦戰軍官許卡特（Tom Shugart）表示，從過去幾周的衛星照片分析，中國武漢市長江沿岸的武昌造船廠中，一艘原本停泊在浮動碼頭旁的中國潛艦突然消失，隨後還有四艘起重船到達現場，並架起專門吸附水面油汙的橘色圍油欄。

More recently I acquired an image from June 13th. In the image, there appears to be what look like crane barges clustered around...something...near where the submarine was earlier.



Also, the floating pier where the submarine was moored appears to have been offset a bit. pic.twitter.com/u9FPtoCAio — Tom Shugart (@tshugart3) 2024年7月16日

許卡特5月底時，曾在社群平台X上發表一張衛星照片，分析稱一艘中國新建的039A型（元級）常規柴電動力潛艦，停泊在武昌造船廠，該泊位通常為安裝新下水的潛艦。

他說，然而自6月13日起，似乎有一些看起來像大型起重船的船隻，聚集在前述潛艦停泊處，這些起重船包圍的物體「難以辨認是不是一艘潛艦」，而起重船右側還可看到一條專門吸水面油污的橘色圍油欄，原本繫留的浮動碼頭也出現了位移。

許卡特表示，直到7月初，這些異常活動都消失，碼頭也回歸正常樣貌，原本停在該泊位的潛艦已消失。

報導指，對此，中國官方未發布任何相關消息，不過確實曾有解放軍 潛艇官兵曾在官媒央視節目上表示，長期潛入深海危險隨時會發生，「艇內進水是每個潛艇兵都會遇到的緊急狀況」，該官兵形容在艙底柴油機進氣的地方若進水，「像瀑布一樣湧下來，瞬間那個艙底就滿了，一分鐘基本上幾噸的水進來」。