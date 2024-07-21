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越共總書記逝世 習近平罕赴使館弔唁 央視播畫面再破「中風」傳言

記者廖士鋒／北京21日電
中國國家主席習近平（中）到越南駐華使館，弔唁越共中央總書記阮富仲。（新華社）
中國國家主席習近平（中）到越南駐華使館，弔唁越共中央總書記阮富仲。（新華社）

生前9度訪問中國的越共總書記阮富仲19日猝逝，中共中央第一時間發布唁電，且中共總書記習近平還在20日下午親自前往越南駐華大使館弔唁，這極罕見的舉動，凸顯雙方關係特殊性。繼三中全會閉幕式，央視新聞播出習畫面破除「中風」傳言後，央視這次播出時長4分20秒的報導，顯示習步履正常，他走上樓到靈堂默哀鞠躬，在弔唁簿上留言簽名，並與越南大使晤談。

中共20屆三中全會15日召開後，境外社交媒體盛傳習近平中風。三中全會18日閉幕後，官媒釋出習近平出席會議並發言的畫面，仍未止住傳言。新聞聯播20日晚播出習近平赴越南使館弔唁後，多名網友在X平台轉發報導，稱此舉形同二度破除謠言。

影音來源：中國新聞社

央視新聞20日晚間報導，「7月20日下午4時許，習近平來到越南駐華使館，弔唁越共中央總書記阮富仲逝世」。習近平的弔唁並有中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅同行，凸顯越南與中共的關係在外交層次上高於不少國家。

中國國家主席習近平20日親自赴越南駐北京大使館弔唁越共總書記阮富仲。圖為習近平（...
中國國家主席習近平20日親自赴越南駐北京大使館弔唁越共總書記阮富仲。圖為習近平（左）去年12月12日訪越南，與阮富仲（右）舉行會談。（歐新社）

不久前的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月中旬搭乘直升機墜機身亡後，中共方面係於5月24日派出中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠前往伊朗駐北京使館弔唁；2022年9月英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）逝世，則由時任國家副主席王岐山前往英國駐北京使館弔唁；至於同年因槍擊案猝逝的日本前首相安倍晉三，則僅派出副外長馬朝旭到日本使館弔唁。

此次習近平親自弔唁相當罕見。據新華社報導，習近平來到越南駐北京大使館弔唁大廳，現場擺放著阮富仲的遺像、中共七位常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希送的花圈，以及包含中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委以及中聯部、外交部、國防部、北京市委和市政府等各部門、有關人民團體送的花圈擺放在遺像前。

習近平走到阮富仲遺像前「駐足默哀，向遺像三鞠躬，在弔唁簿上留言並簽名」。他指出，「十多年來，我和阮富仲同志交往密切，結下了深厚的同志情。具有里程碑意義的是，去年我們一道宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體。阮富仲同志的逝世使我們失去了一位中越關係推動者和社會主義事業同行者，令我們非常悲痛」。

越南駐北京大使范星梅則表示，習近平前來弔唁，中共中央第一時間向越共中央發出唁電，「體現了中國黨、政府對越中兩黨兩國關係的高度重視，體現了習近平總書記對阮富仲同志的特殊感情，越方深受感動，深表感謝」。越方將繼承阮富仲遺志，「落實好越中兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅持將發展對華友好合作作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先，推動具有戰略意義的越中命運共同體建設繼續向前發展」。

習近平 中共 越南

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