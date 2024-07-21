我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

東協外長會議 布林肯與王毅料談台海、南海議題

中國新聞組／北京21日電
今年4月，美國國務卿布林肯（左）訪問北京時與中國外長王毅會面。 （美聯社）
今年4月，美國國務卿布林肯（左）訪問北京時與中國外長王毅會面。 （美聯社）

中國才剛以美國對台軍售為由，宣布暫停與美國的軍控與防擴散磋商，不過美國國務卿布林肯表示，他將與中國外長王毅在21日於寮國舉行的東協外長會議中見面溝通，料將觸及台灣與南海議題。布林肯並稱已在兩國間重新建立定期高層交往，這至關重要，若想避免任何意外衝突，就必須從對話、溝通開始。

綜合路透、自由亞洲電台等媒體報導，布林肯19日在美國科羅拉多州阿斯本安全論壇上透露將在寮國見到王毅。不過，他未具體說明兩人將以什麼形式會晤，僅表示他與王毅「相當定期」地進行會談，中美清楚知道雙方在南海、台灣及產能過剩等問題的立場，這對澄清兩國的意圖和避免意外衝突非常重要。

他也提到雙方在南海和台灣等領域溝通的重要性，更指出，由於能在分歧處進行非常清晰的溝通，「所以中國至少知道我們要去哪裡，就像我們知道他們要去哪裡一樣」。

布林肯還表示，過去一年，穩定美中關係、確保競爭不會演變為衝突的目標已經實現。「我們恢復了兩國之間的定期高層接觸。這至關重要，因為如果你想避免任何形式的意外衝突，你必須從對話和溝通開始，我們已經恢復了這種關係。這些接觸和溝通一直在穩步推進，包括恢復軍事對話。」 他說。

對比川普日前曾稱台灣拿走美國所有晶片業務並要台灣支付「保護費」，布林肯指出，全球每天有50%的商業貨運經過台灣海峽，全球依賴的半導體有70%是在台灣製造，因此過去一年半以來，許多國家都對此向中國中國表示強烈抗議，要求維護和平與穩定。「對中國施加的集體壓力愈大，就愈有可能不會朝危機的方向發展」，他說。

布林肯與王毅上一次會面是在今年4月，當時布林肯赴北京也獲中國國家主席習近平接見，習近平重申雙方應該「以和為貴、以穩為重、以信為本」。

不過，中國外交部發言人林劍17日剛表示，由於美國無視北京當局反對，持續向台灣提供軍售，將中止與美國在軍控與防止核擴散議題上的磋商。他還稱，「造成這一局面的責任完全在美方」，並指美國必須「尊重中國的核心利益，創造對話的必要條件」。

布林肯 王毅 習近平

上一則

范德賴恩連任歐盟主席 將推「抗中保台」 環時：起了個壞頭

下一則

暑期瘋採菇 美國客也愛 大理古城山上人比菌多

延伸閱讀

布林肯表示以哈接近停火 油價觸及一個月最低

布林肯表示以哈接近停火 油價觸及一個月最低
布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助

布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助
國務卿：伊朗能在1到2週內生產核裂變物質

國務卿：伊朗能在1到2週內生產核裂變物質
布林肯稱下周與王毅在寮國見面

布林肯稱下周與王毅在寮國見面

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死