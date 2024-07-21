東協外長會議 布林肯與王毅料談台海、南海議題

今年4月，美國國務卿布林肯（左）訪問北京時與中國外長王毅會面。 （美聯社）

中國才剛以美國對台軍售為由，宣布暫停與美國的軍控與防擴散磋商，不過美國國務卿布林肯 表示，他將與中國外長王毅 在21日於寮國舉行的東協外長會議中見面溝通，料將觸及台灣與南海議題。布林肯並稱已在兩國間重新建立定期高層交往，這至關重要，若想避免任何意外衝突，就必須從對話、溝通開始。

綜合路透、自由亞洲電台等媒體報導，布林肯19日在美國科羅拉多州阿斯本安全論壇上透露將在寮國見到王毅。不過，他未具體說明兩人將以什麼形式會晤，僅表示他與王毅「相當定期」地進行會談，中美清楚知道雙方在南海、台灣及產能過剩等問題的立場，這對澄清兩國的意圖和避免意外衝突非常重要。

他也提到雙方在南海和台灣等領域溝通的重要性，更指出，由於能在分歧處進行非常清晰的溝通，「所以中國至少知道我們要去哪裡，就像我們知道他們要去哪裡一樣」。

布林肯還表示，過去一年，穩定美中關係、確保競爭不會演變為衝突的目標已經實現。「我們恢復了兩國之間的定期高層接觸。這至關重要，因為如果你想避免任何形式的意外衝突，你必須從對話和溝通開始，我們已經恢復了這種關係。這些接觸和溝通一直在穩步推進，包括恢復軍事對話。」 他說。

對比川普日前曾稱台灣拿走美國所有晶片業務並要台灣支付「保護費」，布林肯指出，全球每天有50%的商業貨運經過台灣海峽，全球依賴的半導體有70%是在台灣製造，因此過去一年半以來，許多國家都對此向中國中國表示強烈抗議，要求維護和平與穩定。「對中國施加的集體壓力愈大，就愈有可能不會朝危機的方向發展」，他說。

布林肯與王毅上一次會面是在今年4月，當時布林肯赴北京也獲中國國家主席習近平 接見，習近平重申雙方應該「以和為貴、以穩為重、以信為本」。

不過，中國外交部發言人林劍17日剛表示，由於美國無視北京當局反對，持續向台灣提供軍售，將中止與美國在軍控與防止核擴散議題上的磋商。他還稱，「造成這一局面的責任完全在美方」，並指美國必須「尊重中國的核心利益，創造對話的必要條件」。