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謝鋒：中共三中全會吹響改革號角 籲中美人民抓住歷史機遇

記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年7月19日，中國駐美大使謝鋒以視訊方式在第六屆中美友城大會開幕式上發表致詞。（取材自中國駐美大使館網站）
當地時間2024年7月19日，中國駐美大使謝鋒以視訊方式在第六屆中美友城大會開幕式上發表致詞。（取材自中國駐美大使館網站）

據中國駐美大使館消息，2024年7月19日，中國駐美大使謝鋒以視訊方式在第六屆中美友城大會開幕式上發表致詞，祝賀大會成功舉辦。謝鋒在致詞中表示，中國共產黨二十屆三中全會在京勝利召開，吹響了進一步全面深化改革、推動中國式現代化的號角。希望大家能抓住中國開放發展的歷史機遇，挖掘地方優勢互補的巨大潛能，促進共同發展，增進人民福祉。

消息稱，第六屆中美友城大會由中國人民對外友好協會和美國國際姐妹城協會在華盛頓州塔科馬市共同主辦，論壇主題為「同樣的願景，更好的未來」。中國人民對外友好協會會長楊萬明、美國國際姊妹城協會董事長卡普阿、中國駐舊金山總領事張建敏、塔科馬市長伍達德斯等出席開幕典禮。

美國駐華大使伯恩斯、華盛頓州聯邦眾議員基爾默等致賀信。來自中國14個省市的代表和美國21個州的郡市長等兩國各界人士出席大會及配套活動。

謝鋒表示，中美建交45年來，友城「朋友圈」持續擴容、友城關係網越織越密，兩國締結了286對友好省州和友好城市關係，搭建了理解與信任之橋，澆灌了人民友誼之樹，也為中美關係注入了不竭動力。

他說，當前中美關係仍面臨嚴峻挑戰。發展好中美關係，需要匯聚各方力量。在中美建交45週年的重要年份，期待與會各方繼續參與和支持中美友城合作，為落實「舊金山願景」、中美關係穩定健康永續發展貢獻更多民間智慧和地方力量。

謝鋒就中美民間和地方交流合作提出三個倡議。一是要把握開放合作的新機遇，希望大家抓住中國開放發展的歷史機遇，挖掘地方優勢互補的巨大潛能，促進共同發展，增進人民福祉。二是要破解民間交往的新挑戰，希望大家多走動、多來往、多交流，用涓涓細流消融誤解偏見的層層堅冰、匯聚人民友好的滔滔江河。第三是要拓展友城關係的新維度，希望兩國友城進一步豐富交流形式，充實合作內涵，不斷推動中美友城關係的擴大與發展。衷心希望友城這段中美關係的源頭活水，不斷澆灌滋養、激濁揚清，推動中美關係不斷奔湧向前。

在談第二個倡議時，謝鋒表示，過去幾年，所謂對華強硬的「政治正確」在美擴散蔓延，「寒蟬效應」自上而下傳導，給友城合作和民間交往蒙上陰影。但中美民間友好有著深厚歷史累積，不管是中美關係寒流或人文交流逆風，都改變不了中美人民友好合作的根本慾望。

當地時間2024年7月19日，中國駐美大使謝鋒以視訊方式在第六屆中美友城大會開幕...
當地時間2024年7月19日，中國駐美大使謝鋒以視訊方式在第六屆中美友城大會開幕式上發表致詞。（取材自中國駐美大使館網站）

謝鋒 舊金山 華盛頓州

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