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三中全會衝業績？通過300項改革卻少提經濟

中國新聞組／北京20日電
中共第20屆三中全會甫落幕，圖為習近平等政治局7常委步入會場。 (歐新社)
中共第20屆三中全會甫落幕，圖為習近平等政治局7常委步入會場。 (歐新社)

中共第20屆三中全會通過300多項重要改革措施，中共中央昨解讀，「決定」明確重要立法任務為制定民營經濟促進法、金融法、反跨境腐敗法等，強調建構高水準社會主義市場經濟體制，並釋擴大高水平對外開放明確信號。中共總書記習近平也稱改革要破除深層次體制機制障礙與結構矛盾。不過有學者認為300多項改革少提經濟有衝業績之嫌，難達目標。

來源：華人風采CN

中共三中全會18日閉幕，中共中央昨舉行發布會介紹和解讀三中全會精神時指出，全會最重要的成果就是審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定」，共提出300多項重要改革措施，其中較受關注的改革措施有，支持有能力的民營企業主導國家重大技術攻關任務，防止及糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛等。

同一天，官媒新華社也發布習近平在三中全會召開前，於5月20日在中南海召開黨外人士座談會的講話內容。習近平表示，進一步全面深化改革要面對問題，又要持續在深化上用實勁，突出經濟體制這個重點，破除深層次體制機制障礙與結構矛盾。

據文匯報報導，全國政協副主席、中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹在發布會上表示，「決定」還就對外開放作了專門部署，涉及擴大制度型開放、外貿體制改革、外商投資和對外投資管理、優化區域開放布局、完善推進高質量共建「一帶一路」機制等，釋放了擴大高水平對外開放的明確信號，「當前，世界百年未有之大變局正在加速演進，外部不確定性增加，但不會影響中國繼續深化改革、擴大開放的堅定的決心和信心」。

不過，自由亞洲電台報導引述學者分析指出，過往三中全會主要討論經濟發展，在這次著墨不多，突顯中國經濟和社會存在許多結構性問題，但一口氣提出300多項改革，有「衝業績」之嫌，要達成亦相當困難。

南華大學亞太研究所所長孫國祥認為，這次談及經濟的次數歷來最少，反而出現大量和「安全」有關的關字眼，「當他以政權為主的時候，中共還是會講『對外開放』，但必須滿足中共政權的安全。在中共所界定的國家安全下，這對外資而言可能全部都是障礙。可能要提供一些商業數據，或者自己的智慧財產權也必須要交出來。」

中共 習近平 投資

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