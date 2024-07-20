公報未見改善營商措施 外資失望、放話恐擱置投資

中共二十屆三中全會閉幕，圖為參加三中全會的官員。（取材自央視新聞）

中共 20屆三中全會18日閉幕，包含全會公報、以及昨天中共中央召開的記者會，都未具體提及改善營商環境的措施。港媒指出，許多外資對中長期經濟願景失望，多個商會都期待有具體措施出爐。

香港南華早報報導，西方企業代表對北京中長期經濟願景表示失望，並表示三中全會總結文件缺乏改善營商環境的具體措施。

報導援引中國德國商會執行董事馬克西米利安．布泰克說法表示，在三中全會之前，德企希望在經濟刺激措施和改革方面得到更多指導和澄清，「但相反的是，我們似乎必須為謹慎和連續性的政策做好準備」。中國歐盟商會也表示，公報沒有足夠的細節來確定是否會出現有意義的變化。

中國英國商會則提到，「英國公司現在需要在未來幾周和幾個月內看到落實全會廣泛承諾的具體措施」。

曾任中國美國商會主席的齊默曼表示，「希望細節能反映在後續報告中」，「外國企業仍然有很多問題沒有得到解答，如果沒有進一步明確，投資 計畫可能會繼續擱置」。

多數歐美主流媒體也指，三中全會後發布的公報僅有打著中共口號、語焉不詳的方案，雖對經濟問題略有著墨，也提出內容廣泛的政治及經濟目標，但根本未深究或推出任何具體對策。

美國之音援引澳洲 蒙納許大學商學院教授史鶴凌指出，公報像是一篇「哲學文章」，空泛且老調重彈，直言通篇內容「令人失望」。