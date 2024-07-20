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解讀三中公報 中央財辦坦承改革不易 「經濟恢復不夠強勁」

中國新聞組／北京20日電
北京當局19日在北京舉行記者會「介紹和解讀」三中全會精神。(中央社)
北京當局19日在北京舉行記者會「介紹和解讀」三中全會精神。(中央社)

鑑於當前中國經濟的低迷態勢，在北京落幕的三中全會尤為引起各方關注。在會後新聞發布會上，中央財辦副主任韓文秀表示中國經濟總體向好，但面臨挑戰，必須向房地產、新興產業、擴大內需等三方面持續發力。但官方也並不諱言推進改革「每前進一步都不容易」。

來源：玉麒麟

德國之聲中文網報導，三中全會結束後舉行的中共中央新聞發布會上，負責財政和經濟政策規劃的中央財辦副主任韓文秀強調，中國經濟總體向好，符合預期，「但同時也面臨一些困難挑戰，主要是有效需求不足，一些企業經營困難，一些地方財政困難，表明我國經濟恢復還不夠強勁，不同地區、行業、企業之間存在分化現象。 」

韓文秀在談到當前地方財政困境時表示：「要增加地方自主財力，拓展地方稅源，提升市縣財力同事權相匹配程度，適當加強中央事權，提高中央財政支出比例，不得違規要求地方安排配套資金。」

韓文秀說，中國將從促進房市平穩健康發展、發展新興產業和未來產業、擴大國內需求特別是消費需求三方面發力，並強調要加快發展新興產業和未來產業，培育壯大新的經濟增長引擎。

新聞發布會上，官員也坦承中國未來發展面臨「複雜挑戰和矛盾」。中央政策研究室副主任唐方裕表示：「改革越是向縱深推進，觸及的利益矛盾越是複雜尖銳，硬骨頭越難啃，每前進一步都不容易。」

接受路透採訪的分析師普遍對此次三中全會的結果感到失望，因為三中全會公報透露的訊息顯示，北京將會繼續延續現有政策。法國Natix銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia）表示：「太陽底下沒有新鮮事，一如既往的產業政策，一切都照舊。沒有提出新的發展方向，沒有提出以消費促增長，也沒有強調市場的力量。毫無新意，真的令人失望。」

另據本報系聯合報報導，政大國關中心助理研究員曾偉峯分析全會公報，稱過去18屆三中全會公報中還有很多鄧小平、胡錦濤的影子，有很多市場的影子，但接下來所謂「進一步全面深化改革」就是「習式改革」。公報中的主軸「中國式現代化」，究竟是政治口號還是功能性導向的政治藍圖，是關注的重點。

曾偉峯表示，2013年中共就說要把市場放在決定性位置，但這十年來市場的位置反而越來越弱，尤其在中美貿易戰之後，中共黨中央把安全放在優先，監管反而越來越多，即使有這樣的文件，仍然有些自我意志、或習近平想要發展的方向，更不用期待這次會把市場經濟的國家管制放得更鬆。

中共 房地產 德國

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