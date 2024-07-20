我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

WTO審議中國貿易政策 中代表：中企的成功非因政府補貼

記者陳宥菘／即時報導
世界貿易組織（WTO）第九次對中國貿易政策審議近日在瑞士日內瓦舉行。（截自央視新聞）
世界貿易組織（WTO）第九次對中國貿易政策審議近日在瑞士日內瓦舉行。（截自央視新聞）

世界貿易組織（WTO）第九次對中國貿易政策審議近日在瑞士日內瓦舉行，在19日的第二場會議上，中方代表反駁了個別成員對中國「產能過剩」和實施「經濟脅迫」的指責，並稱中國企業的成功源自於市場競爭而非政府補貼；經濟脅迫無論在過去、現在或未來都不是中國的貿易政策。

此次審議會議為期兩天，第一場會議已在17日舉行。中方由中國商務部副部長李飛率團出席。

據央視新聞報導，第二場會議圍繞產業政策、補貼、國營企業、智慧財產權保護、網路安全與資料流動、政府採購、全國統一大市場建置、出口管制、標準制定、檢驗檢疫措施、透明度等議題，中方從政策目標、具體操作、實施效果、未來方向等角度進行深入詮釋。

關於對最不發達國家成員擴大開放市場、堅持發展中成員地位和靈活務實處理特殊與差別待遇問題，中方亦進一步闡明了立場。

對於個別成員指責中國「產能過剩」和實施「經濟脅迫」，中方堅決批駁不實指責。中方強調，中國的補貼政策符合世貿組織規則；中國新能源產品為全球綠色低碳轉型、因應氣候變遷做出正面貢獻。從全球來看，新能源產品「供給還遠遠不能滿足需求，根本不存在產能過剩」。

中方續稱，所謂「經濟脅迫」無論在過去、現在或未來都不是中國的貿易政策。個別成員動輒實施「長臂管轄」，設置各類管制清單，任意對其他成員的企業個人進行制裁，才是真正的經濟脅迫來源地。

成員普遍高度讚賞中國改革開放偉大成就和對世貿組織工作突出貢獻，願與中國進一步深化經貿關係，並對中國在推動全球經濟復甦、促進發展中成員務實合作、維護多邊貿易體制方面發揮更大作用充滿期待。貿易政策審議機構主席及世貿組織秘書處祝賀中方此次審議取得圓滿成功。

據報導，此次審議中，共有71個WTO成員現場發言。

由於會議期間正值中共召開二十屆三中全會，央視新聞報導稱，中方代表在會議上也介紹了三中全會會議的精神，「全面、積極回應世貿組織成員對中國經貿政策的關注」。

WTO 氣候變遷 商務部

上一則

香江觀察／香港公司「一雞死一雞鳴」

下一則

微軟「死機藍屏」 港航班延誤數小時或被迫改到隔天飛 旅客鼓譟

延伸閱讀

三中全會／習近平坐姿隨意手勢多 央視聯播破除中風傳言

三中全會／習近平坐姿隨意手勢多 央視聯播破除中風傳言
WTO審查中國貿易政策：財政支持整體缺乏透明度

WTO審查中國貿易政策：財政支持整體缺乏透明度
WTO：中國產業支持政策不透明 包括電動車及鋼鋁

WTO：中國產業支持政策不透明 包括電動車及鋼鋁
中國提請WTO設專家組 審查美國排除中國新能源車

中國提請WTO設專家組 審查美國排除中國新能源車

熱門新聞

昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃