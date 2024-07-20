我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

范德賴恩連任歐盟主席推「抗中保台」 環球時報：起壞頭

記者陳宥菘／即時報導
圖為2023年4月6日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂會見歐盟委員會主席范德賴恩。（新華社）
圖為2023年4月6日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂會見歐盟委員會主席范德賴恩。（新華社）

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）18日獲歐洲議會表決同意連任下屆主席，她在議會投票前發表的演說中表示，她如果勝選連任將會尋求嚇阻中國入侵台灣，是她迄今對抗中保台最明確的表態。對此，中國官媒環球時報社評批評范德賴恩的涉台言論「起了個壞頭」，荒謬言論本身是對中國內政的粗暴干涉，對中歐關係、亞太乃至全球的和平穩定造成負面衝擊。

范德賴恩18日表示，「我們將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲合作，因為我們與他們面對共同的挑戰⋯⋯這包括我們透過集體的努力，充分使用我們的政治和外交手段，阻遏中國單方面用武力改變現狀，特別是針對台灣」。

環球網19日深夜刊登社評稱，范德賴恩曾不止一次向中方表態稱，歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，但正是在她的上一個任期內，歐洲在這一立場上「不斷後腿」，包括2021年歐盟通過「印太合作戰略報告」的涉台內容，以及今年2月份歐洲議會通過的兩份報告指中國與台灣「互不隸屬」。

文章指出，范德賴恩的最新言論，是對她和歐盟危險行為的一個標誌性延續，同時又開了一個很壞的頭。

文章還提到，由范德賴恩推動的對華「去風險」在歐盟內部引發很大爭議和對立情緒，這在圍繞中國產電動汽車的加徵關稅過程中體現得尤為明顯。歐盟內部分歧的加大，使得歐委會主席的權力不能受到有效制約，這加大了歐盟對華決策的風險，對中歐關係的正常發展是一個壞消息。

文章表示，中歐沒有根本利益衝突，合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。希望包括范德賴恩在內的歐盟官員、歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策，與中國攜手一道，為維護全球和平與安全作出更大的貢獻。

歐盟 澳洲 投票

上一則

三中全會 港媒：高層了解當前經濟問題 料推出刺激措施

下一則

巴奧／辣子雞、米花糖…家鄉味不缺 「中國之家」把四川大廚帶到法國

延伸閱讀

「歐洲女王」范德賴恩獲議會通過連任歐盟主席

「歐洲女王」范德賴恩獲議會通過連任歐盟主席
歐盟「綠色新政」黨團立場相異 牽動范德賴恩連任

歐盟「綠色新政」黨團立場相異 牽動范德賴恩連任
德媒：歐洲主要政黨達共識 由范德賴恩連任歐盟執委會主席

德媒：歐洲主要政黨達共識 由范德賴恩連任歐盟執委會主席
歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

熱門新聞

昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃