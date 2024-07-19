中加部長會談 王毅：拿出擔當推動兩國關係改善

2024年7月19日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在京同加拿大外交部長趙美蘭舉行會談。 (中國外交部網站)

據中國外交部網站消息，2024年7月19日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅 在京同加拿大 外交部長趙美蘭舉行會談。王毅表示，雙方應拿出擔當，推動兩國關係改善，沿著健康穩定軌道向前發展。他並強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉。而依據加拿大外交部網站，趙美蘭重申，加拿大致力於與中國進行務實接觸以及發展健康穩定的雙邊關係的承諾，以促進和保護加拿大的利益，為安全與穩定做出貢獻，並加強深厚的民間關係。趙美蘭也重申了加拿大一中政策不變。

趙美蘭是近七年來首位訪問中國的加拿大外長。加拿大在2018年逮捕華為創辦人任正非長女、時任華為財務長孟晚舟，雙方關係陷入谷底。趙此行肩負重新打開中加關係的重任。

依據中方消息，趙美蘭表示，加中人民友好歷史悠久，白求恩大夫的故事在加拿大同樣家喻戶曉。加方願積極、務實地改善和發展對華關係，維持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展。加方將繼續恪守一個中國政策。

王毅則說，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。中加之間不存在根本利害衝突，兩國人民有著悠久的友好交往。中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前面。作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，雙方有著廣泛共同利益和互補優勢，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

他說，中方重視加方多次表示願本著積極、務實、建設性的態度對待和推進雙邊關係。雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，拿出對歷史和人民，對現在和未來負責任的擔當，推動兩國關係改善，沿著健康穩定軌道向前發展。

王毅表示，明年是中加建立戰略夥伴關係20週年。雙方應回歸初心，思考過往，把握正確方向，從歷史中吸取經驗教訓，切實恪守建交承諾，為兩國關係恢復正常注入動能。

他還表示，中國共產黨二十屆三中全會剛勝利閉幕，中國將聚焦進一步全面深化改革，推動中國式現代化，堅持走和平發展道路。中國建構高水準社會主義市場經濟體制，將為包括加拿大在內的世界各國帶來新的發展機會。雙方要持續發揮經貿合作的重要引擎作用，並探討進行各領域對話合作。

王毅說，今年是和平共處五項原則發表70週年，不干涉內政是其中的重要內容，也是中國一以貫之的外交政策與實踐。加方應採取實際行動，便利兩國人員往來，改善兩國民意基礎。他強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉。

訊息稱，雙方也就烏克蘭 危機、巴以局勢等共同關心的國際和區域問題交換了看法。

加拿大外交部發布的消息則稱，訪問期間，兩國外長舉行了擴大雙邊會晤，討論了雙邊關係的機遇和挑戰、以及共同關心的廣泛全球性問題，包括俄羅斯入侵烏克蘭、以色列與哈馬斯衝突和中東問題。雙方承諾在亞太經合組織和其他適當的多邊論壇上就共同問題加強協調。

趙美蘭表示，加拿大將繼續捍衛我們的民主及其一貫主張的價值觀，包括人權、法治和《聯合國憲章》所載的原則，正如加拿大在國際事務中一貫所做的那樣。但她重申了加拿大的一個中國政策，該政策保持不變。

消息稱，兩國外長注意到近期關係的積極發展，包括恢復領事磋商以及最近的高層交往。雙方討論了市場准入問題，並表示願意探索加強在貿易、環境保護和氣候應對以及打擊芬太尼等非法藥物造成的危害等領域的合作的機會。回顧兩國人民之間的豐富聯繫，他們同意採取具體措施促進包括遊客和學生在內的人員往來。