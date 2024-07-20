史丹福報告：美國華人科學家流失 2/3去了中國

史丹福大學報告顯示，美國華人科學家正在流失，三分之二去了中國。（路透資料照片）

史丹福大學 日前的報告顯示，美國華人科學家正在流失，三分之二去了中國。

觀察者網報導，研究人員通過微軟學術圖譜，在2021年12月至2022年3月期間，對1304名在美國的華裔 科學家進行了一項在線調查，以了解「中國行動計畫」對科學界的影響。

該報告指出，在2020年美國所有科學和工程領域的博士學位中，17%（約3萬4000個中的5800個）授予了來自中國的外國學生。

在2005年至2015年期間，大約87%的出生於中國新科學和工程博士表示他們將留在美國。

「中國行動計畫」加速了從美國的向外移民。研究人員確定，在2010年至2021年期間，共有1萬9955名華裔科學家在美國開啟職業生涯後，但又前往包括中國在內的其他國家。從美國向外遷移的華裔科學家數量從2010年的900人穩步增加到2021年的2,621人。

報告稱，自2018年「中國行動計畫」實施以來，在美國出生的華裔科學家的離開人數增加了75%。在2010年離開美國的華裔科學家中，48%遷往中國大陸和香港，52%遷往其他國家。截至2021年，遷往中國的華裔科學家比率增加到67%。生命科學領域見證了最顯著的海外人才外流，2021年有超過1000名生命科學家離開。

華裔科學家感到不安和恐懼。根據在線調查，35%在美國的華裔科學家感到不受歡迎；72%作為學術研究人員感到不安全；42%害怕進行研究；65%擔心與中國合作；86%認為與5年前相比，招募頂尖國際學生更困難。此外，83%的人在前一年在非專業環境中遭受過侮辱。工程、計算機科學和生命科學系教師、聯邦資助獲得者、高級教師和男性更有可能害怕在美國進行研究。

在「作為美國學術研究人員感到不安全」的五個可能原因中，大多數調查受訪者指出害怕「美國政府對華裔研究人員的調查」（67%）和「美國的反亞裔 仇恨和暴力」（65%）。較少部分人表達了其他恐懼，例如「美國政府官員經常攻擊中國政府或中國政策」（38%）、「我的家人、朋友或合作者可能會因我所說或所做的事情而成為美國或中國政府報復的目標」（37%）和「其他人可能會向美國或中國政府報告我所說或所做的事情」（31%）。

然而，儘管總體上存在恐懼情緒，但89%的受訪者表示希望為美國在科學和技術方面的領導地位做出貢獻。