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法媒：川普或再當選美國總統 中國已做準備

中國新聞組／北京20日電
美國前總統川普(左)與中國國家主席習近平在日本大阪G20峰會合影。(路透資料照片)
美國前總統川普(左)與中國國家主席習近平在日本大阪G20峰會合影。(路透資料照片)

美國共和黨總統候選人川普在槍擊案後聲勢看漲，外媒引述分析稱，川普若當選，中美貿易戰可能升級，中國已在為川普的第二任期做準備。川普近日也因要求台灣付「保護費」登上微博熱搜，中國網友為川普取的外號「川建國」再次湧現。另在中國暫停軍控等雙邊談判後，美國國務卿布林肯下周將與中國外長王毅在寮國會面，他並稱美中溝通分歧至關重要。

法廣引述全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）分析指出，中國已經在為川普的第二任期做準備。「無論誰當選，兩國關係都將繼續面臨壓力。從北京方面來看，美國總統拜登似乎能夠更好地控制這種惡化，而川普似乎更加混亂，尤其是當他用增加稅收做威脅的時候。」如果川普11月5日再次出任總統，中美貿易戰可能升級。

馬志昂表示，川普承諾連任後將全面提高對華關稅。在第一波稅收之後，中國工業轉向東南亞和拉丁美洲的新興市場，藉此在世界各地確保了向美國運輸的連續性，同時繞過了針對來自中國的貨物可能建立的海關系統。但他認為中國政府認為這項措施很難實施。「美國仍然需要中國提供很多商品。因此，這項稅收最終將對美國經濟造成巨大的衝擊。」

川普聲稱台灣奪走美國晶片生意，要求台灣支付「保護費」的一席言論，近日再次讓他登上中國的微博熱搜。中國網友認為川普此番言論，有助於中國中國統一台灣。「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。美國之音報導，中國社群媒體微博上，這個外號暗指川普的政策不利於美國，間接幫助中國更加強大。

有中國網友評論，「建國同志將促進收復台灣省」、「川建國只會加速我統一進程」、「川建國當選，台灣統一」。另有網友覺得川普是個生意人，所以在台灣問題上「有錢什麼都好談」。有網友寫著：「懂王：打錢！」「懂王」也是中國網友為川普取的外號之一，意思是什麼都懂。另有一些人認為川普再次當選會造成美國的內亂，從而使得美國無暇顧及中國。

此外，據自由亞洲電台報導，布林肯19日表示，他與中國外長王毅保持著經常性對話，這樣可以確保雙方保持清晰，不要陷入意想不到的局面；美中能夠持續在分歧領域進行溝通非常重要，包括南海和台灣問題。布林肯還表示，過去一年，穩定美中關係、確保競爭不會演變為衝突的目標已經實現。

川普 布林肯 微博

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