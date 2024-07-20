中國對自美國進口丙酸 開徵43.5%反傾銷稅

中國商務部19日公告關於對原產於美國的進口丙酸（PA）反傾銷調查終裁結果，決定自7月21日起對美國的丙酸產品徵收43.5%的反傾銷稅，為期5年。（美聯社）

中美貿易爭端再起波瀾。中國商務部 19日公告關於對原產於美國的進口丙酸（PA）反傾銷調查終裁結果，決定自7月21日起對美國的丙酸產品徵收43.5%的反傾銷稅，為期五年。

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等日常生活領域。根據中國海關數據，2019年至2022年間，原產於美國的丙酸占中國市場份額長期維持在17%至22%以上，占有重要市場份額。

中國商務部去年7月對美國進口丙酸進行反傾銷立案調查，並在今年4月19日發布初裁公告，初步認定存在傾銷，隨後對相關產品徵收43.5%的臨時反傾銷保證金。經過3個月的持續調查，中國商務部19日公告最終認定「調查產品有傾銷，國內丙酸產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係」。

中國商務部表示，根據反傾銷條例第38條的規定，商務部向國務院關稅 稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年7月21日起，對被調查產品徵收反傾銷稅，稅率為43.5%。

中國商務部指出，根據反傾銷條例相關規定，在徵收反傾銷稅期間，有關利害關係人可以向調查機關書面申請期間複審。對本案終裁決定及徵收反傾銷稅的決定不服的，可以依法申請行政複議，也可以依法提起訴訟。