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三中全會／習近平坐姿隨意手勢多 央視聯播破除中風傳言

中國新聞組／北京19日電
三中全會已閉幕，圖為北京街頭上轉播習近平發表談話畫面。(路透)
三中全會已閉幕，圖為北京街頭上轉播習近平發表談話畫面。(路透)

中共總書記習近平現身了。中共第二十屆三中全會反常的未在會議期間公布開會畫面，引發習近平健康不佳的傳聞滿天飛，甚至傳出他在會議裡氣到中風。不過三中全會昨閉幕，官媒央視新聞聯播昨晚釋出最新畫面「闢謠」，總書記習近平不僅正常出席閉幕式，討論發言時坐姿隨意且手勢多，看來挺有活力。外界認為這是央視藉此強力破除習近平中風傳聞。

習近平在三中全會上作了重要講話。(取材自央視新聞)
習近平在三中全會上作了重要講話。(取材自央視新聞)

三中全會7月15日至18日在北京舉行。由於會議保密到家，期間官方未公布開會照片及畫面，有媒體稱習近平因身體不適缺席會議，網路甚至傳出習近平在三中全會會場被氣到中風倒地，還聽說已搶救過來，因為會場沒有國外媒體，所以畫面沒流出來，而習近平也因為在醫院療養無法與會，所以官方才未公布會議相關照片和視頻。

傳言並繪聲繪影稱，今年5月，習近平出訪法國時，外界就注意到他的步履蹣跚，一瘸一拐現象更加明顯，有網民友稱這是中風的後遺症。

央視發布習近平在三中全會期間聽取各中央委員報告，進行面對面討論的畫面。(取材自央...
央視發布習近平在三中全會期間聽取各中央委員報告，進行面對面討論的畫面。(取材自央視新聞)

不過，相較會議期間保密到家，中國官媒央視昨晚在「新聞聯播」節目播報會議公報時，連帶曝光部分三中全會畫面，從視頻判斷是昨天下午在北京人民大會堂舉行的閉幕式，以及在京西賓館討論過程。

根據央視發布畫面，首先是北京人民大會堂的外景，接著習近平等中共中央政治局七常委走入大廳，以及習近平作重要講話、參與分組討論的畫面，並穿插在三中全會召開期間討論時，習近平聽取各中央委員報告時的畫面。

據央視發布畫面，習近平在三中全會期間參與討論發言時，穿著深色夾克，坐姿相對隨意。...
據央視發布畫面，習近平在三中全會期間參與討論發言時，穿著深色夾克，坐姿相對隨意。截圖自央視新聞

畫面顯示，相較作重要講話時，習近平在聽取各中央委員報告，並進行發言討論時，穿著深色夾克，坐姿相對隨意，也不時用手比劃，看來挺有活力。習近平重病傳言也因這段畫面不攻自破。

多家外國媒體也以「習近平現身了」為三中全會閉幕日的焦點。法廣報導指出，央視昨晚釋出習近平出席三中全會閉幕式的畫面，意在藉此強力闢謠，破除習近平健康不佳的傳言。

習近平 中風 中共

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「中式現代化」內容空洞 5千字三中公報彷彿躺平

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