「中式現代化」內容空洞 5千字三中公報彷彿躺平

習近平等中央政治局七常委。(取材自央視新聞)

中共 二十屆三中全會昨閉幕，發布公報定調「全面深化改革、推進中國式現代化」方向。美媒引述分析人士認為，此公報內容空泛且老調重彈，未對中國當經濟困境提出具體對策，恐代表中國經濟改革時代已告終。有專家則稱，此次會議與過往最大差異是揚棄以「經濟建設」而改以「安全建設」為中心推動改革開放；統籌好發展與安全，是今年金融管理部門的重點工作。

美國之音引用分析人士指出，這份逾5千字的公報雖洋洋灑灑陳述三中全會所通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，但大都在吹捧「中國式」強國建設，定調未來全面推進「中國式現代化」、強國建設和民族復興偉業的關鍵時期，缺乏新意、也未發布任何令人振奮的經濟刺激對策，讓部分觀察人士大失所望。

澳洲蒙納士大學商學院教授史鶴凌就直言，此公報就像篇老生常談的哲學文章，撰稿者彷彿已「躺平」，完全沒在動腦子。習近平雖喊出「中國式現代化」的新願景，以凸顯他與前幾任中共領導人的差異，但其實質內容空洞。不過，公報中「2029年、建國80周年時，完成本決定提出的改革任務」是個新的里程碑，但同樣缺乏具體的實施方案。

三中全會7月18日閉幕，此為召開地點北京人民大會堂。(取材自央視新聞)

該公報也引來投資 和經濟專業人士的非議。據中國境內投資人士微信 群留言資料，似乎都對公報無感，也恐不符部分海內外經濟學家的期待，因為看不出有任何救市、救經濟的跡象。

中國媒體財聯社則引述多位專家指出，公報三次提及「金融」，包括要落實好防範化解中小金融機構等重點領域風險、統籌推進金融等重點領域改革、深化金融體制改革。此外，公報還提及要織密社會安全風險防控網。這意味著統籌好發展與安全是公報的重點內容，也是今年金融管理部門的重點工作。