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三中公報最大亮點？秦剛軟著陸成功 「同志」身分沒被拔

中國新聞組／北京19日電
前外交部長秦剛。（路透）
前外交部長秦剛。（路透）

中共二十屆三中全會會議公報確定，前外交部長秦剛只是辭職處分，還是保有「同志」身分；秦剛「軟著陸」一事比三中全會公報更引發網民熱議，因而讓微博出手降溫，關閉多個評論區。而外界早前預測彭麗媛可能在本屆全會後進入中央政治局一事，公報亦未有提及。

三中全會公報全文逾5000字，會中通過前國防部部長李尚福、火箭軍前司令李玉超、火箭軍前參謀長孫金明違紀違法、開除黨籍的處分。有關前外交部長秦剛的決定不到30字，但這段短文「全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務」，成為了網民熱搜焦點。

自由亞洲電台報導，紐西蘭時評人、「北京之春」主編陳維健認為，習近平親手提拔秦剛，而秦剛的落馬不是忠誠度的問題，因此可以安全落地。

美國之音報導，「三中全會公報」全文星期四經高達162家媒體聯合發布後，雖在微博熱搜榜首占據了更長的時間，閱讀量也破1億，但留言區幾乎不見任何實質討論，網友多半只是轉發、覆誦公報部分內文。但部分自媒體及微博公眾號18日一刊出「免去秦剛同志中央委員會委員職務」關鍵字後，馬上登微博熱搜榜。

根據微博後台流量數據顯示，該關鍵字在榜時長達47分鐘，也吸引逾5000萬瀏覽量，甚至壓過央視、新華社等官媒所發布的三中全會新聞。

各媒體的微博公眾號在秦剛的討論度一熱起來後，也似乎有所警覺地紛紛隱蔽評論區的留言，這讓部分中國網民因此不斷轉移陣地、尋找還能暢所欲言的網絡空間。

秦剛去年6月底消失於公眾視野，接著7月被解除外長職務、10月被免去國務委員職務，當時傳言滿天飛，秦剛恐因婚外情、洩密並危害國家安全而遭調查，但官方至今未曾證實他落馬原因，因此，只要一流出有關秦剛最新動向的消息總能引起網民高度關注。

秦剛 微博 同志

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