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日本關注台海局勢升級 北京批：為強軍擴武製造藉口

記者廖士鋒／即時報導
中國國防部新聞發言人張曉剛18日晚間回應日本防衛白皮書，強調這是為強軍擴武製造藉口。（取自中國國防部）
中國國防部新聞發言人張曉剛18日晚間回應日本防衛白皮書，強調這是為強軍擴武製造藉口。（取自中國國防部）

日本內閣日前通過2024年版《防衛白皮書》，將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，關注共軍活動擴及第二島鏈、台海局勢有升級可能，對此大陸國防部批評這是為強軍擴武製造藉口，強調日本對台灣殖民統治50年「犯下的罪行罄竹難書，尤應反躬自省、謹言慎行」。

據中國國防部官網18日晚間消息，發言人張曉剛表示，日本新版《防衛白皮書》充滿了陳詞濫調，「無非是拿中國說事，欺騙日本民眾，誤導國際社會，為其強軍擴武製造藉口」，他指出中國對此「強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉」。

張曉剛提及，中國依據國際法、相關國內法「開展正常的海空活動正當合理、無可非議」。也重申釣魚台列嶼「自古以來就是中國領土、台灣是中國的台灣，台灣問題不容外部勢力干涉」。

他強調，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂活動和外部勢力對其縱容支持。日本對台灣殖民統治50年犯下的罪行罄竹難書，尤應反躬自省、謹言慎行。也表明，「中俄防務合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，光明正大、坦坦蕩蕩，有利於維護國際地區和平穩定、捍衛國際公平正義」。

他還指出，「中國從不挑戰誰但也不懼任何挑戰，發展軍力完全是為了維護國家主權、安全和發展利益，為了維護世界和地區和平穩定。反觀日本，想想其軍國主義歷史，看看其大幅增加防衛預算、加快發展進攻性武器、不斷放寬武器裝備出口、拉幫結夥搞陣營對抗的所作所為，怎能不讓世人擔心其重走侵略擴張的老路邪路？」

他提到，「二戰期間亞太地區多少無辜百姓死於日本軍國主義的軍刀之下？連日本媒體都不諱言這份白皮書意在『鍛刀』，日方強軍擴武的圖謀昭然若揭，國際社會應對此高度警惕」。最後他敦促日方「深刻汲取歷史教訓，停止對華抹黑指責，停止干涉中國內政，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會」。

日本 國防部 釣魚台

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