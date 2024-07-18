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中白「雄鷹突擊-2024」聯演結束 中將領盼今後能繼續

記者黃國樑／即時報導
中白「雄鷹突擊-2024」聯演結束，但中方將領表示願繼續與白俄聯演。圖為參加「雄鷹突擊-2024」的雙方隊員實施索降。 (大陸國防部網站)
中白「雄鷹突擊-2024」聯演結束，但中方將領表示願繼續與白俄聯演。圖為參加「雄鷹突擊-2024」的雙方隊員實施索降。 (大陸國防部網站)

中白「雄鷹突擊-2024」聯演昨(18)天結束，俄羅斯衛星通訊社報導，中國人民解放軍代表、軍團司令部副司令劉震（音）表示，中國有興趣繼續與白俄羅斯進行聯合軍事訓練。他希望，兩國軍方今後能繼續進行聯合訓練。

美國之音日前報導，華盛頓— 專家認為，本周中國和白俄羅斯之間正在進行的軍事演習是對北約對亞太地區日益增長的興趣的回應，這也顯示中國將繼續參與歐洲事務。

美國之音的報導稱，芬蘭國際事務研究所(Finnish Institute of International Affairs )研究員埃恩．米切爾．麥克納馬拉評論道：「支持莫斯科的親密盟友白俄羅斯，是在向西方發出信號，表明中國準備參與歐盟和北約邊境附近的軍事合作」。

而中方參演部隊將領有意續與白俄羅斯聯合軍演的說法，似進一步印證芬蘭研究員的分析看法。

俄新社報導稱，7月18日，白俄羅斯和中國軍隊在布列斯特附近訓練場進行了最後一天的「雄鷹突擊」聯合反恐訓練。聯合分隊軍人們完成了擊退假想非法武裝組織的攻擊以奪控目標，以及在行政大樓內消滅假想武裝分子的任務。

劉震指出，透過聯合訓練，兩軍將鍛鍊出維護和平所需的重要能力。他希望，兩國軍方今後能繼續進行聯合訓練。

他強調，中白友誼源遠流長，透過聯合訓練，雙方將增進相互了解。

白俄羅斯國防部先前表示，白中兩國於7月8日至19日舉行聯合反恐訓練。該部指出，此次訓練能讓兩國軍人交流經驗，協調白俄羅斯和中國部隊，並為進一步發展部隊在聯合訓練領域的雙邊關係奠定基礎。

根據白俄羅斯國防部訊息，白俄羅斯特種作戰部隊軍人計劃與中國同行一起在訓練期間演練夜間登陸、克服水上障礙以及在人口稠密地區作戰。

白俄羅斯 國防部 北約

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