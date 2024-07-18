中宣部電話會：全會釋放中共高舉改革開放旗幟強烈訊號

中共中宣部部長李書磊。（取材自微博）

中共 中央廿屆三中全會昨落幕，新華社報導，中共中宣部當晚即在北京召開學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神電視電話會議。會議指出，全會通過的《決定》，是在新的歷史起點上推進全面深化改革向廣度和深度進軍的又一次總動員、總部署，向國內國際釋放了中國共產黨堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈訊號。

報導稱，中共中央政治局委員、中宣部長李書磊出席會議並講話，強調要深入學習領會黨的二十屆三中全會精神，增強堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」的政治自覺，全力以赴推動興起學習宣傳貫徹全會精神的熱潮。

會議指出，黨的二十屆三中全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次十分重要的會議。全會通過的《決定》，是在新的歷史起點上推進全面深化改革向廣度和深度進軍的又一次總動員、總部署，既是黨的十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇，充分體現了以習近平同志 為核心的黨中央完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的歷史主動，以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景的強大決心，向國內國際釋放了我們黨堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈訊號。

會議強調，宣傳思想文化戰線要帶頭學習好、領會好全會精神，精心組織宣傳報道，廣泛開展集中宣講，深化理論研究闡釋，積極開展對外宣介，推動全會精神深入人心，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大力量。