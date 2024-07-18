中共三中全會公報 免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」
中共三中全會18日下午閉幕，據新華社甫發布的《會議公報》，中國前國務委員、前外長秦剛的中共中央委員職務被免，但仍稱其為「同志」。此次會議還通過關於前中國防長李尚福、前火箭軍司令員李玉超和火箭軍參謀長孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告。
新華社下午「受權發布」了中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報，就外界注目的人事案，報告稱，全會依中共黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員丁向群、于立軍、于吉紅為中共中央委員會委員。
公報還稱，「全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。」
另，三中全會還審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中共中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。
三中全會前夕，中共官方正式通報兩任國防部長魏鳳和、李尚福，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。另，去年下半年前火箭軍司令李玉超、火箭軍參謀長孫金明相繼傳出遭查消息，如今隨三中全會會議公報的正式曝光和定調。
秦剛遭免職已經一年，今年2月底先「辭去」中國全國人大代表職務，如今，據三中全會會議公報所述，他也是「辭職」，並仍被稱為「同志」。
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