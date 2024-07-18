中共三中全會公報 免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」

中共三中全會免去中國前外長秦剛中共中央委員職務。（路透）

中共 三中全會18日下午閉幕，據新華社甫發布的《會議公報》，中國前國務委員、前外長秦剛 的中共中央委員職務被免，但仍稱其為「同志」。此次會議還通過關於前中國防長李尚福、前火箭軍 司令員李玉超和火箭軍參謀長孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告。

新華社下午「受權發布」了中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報，就外界注目的人事案，報告稱，全會依中共黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員丁向群、于立軍、于吉紅為中共中央委員會委員。

公報還稱，「全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。」

另，三中全會還審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中共中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。

三中全會前夕，中共官方正式通報兩任國防部長魏鳳和、李尚福，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。另，去年下半年前火箭軍司令李玉超、火箭軍參謀長孫金明相繼傳出遭查消息，如今隨三中全會會議公報的正式曝光和定調。

秦剛遭免職已經一年，今年2月底先「辭去」中國全國人大代表職務，如今，據三中全會會議公報所述，他也是「辭職」，並仍被稱為「同志」。