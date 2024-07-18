捧習「改革家」比肩鄧小平是高級黑？三中全會還在開、文章已下架

中國工程院第十七次院士大會日前在北京人民大會堂隆重召開，習近平會見國家科學技術獎獲獎代表。(新華社)

中共 22屆三中全會首日由官媒新華社發表的「改革家習近平 」萬字長文，突然從官網上消失。外媒評論稱，原文把中共總書記習近平比肩前領導人鄧小平卻被刪除，似意味著三中全會「不太平」，不排除會上出現要求習近平下台等重大異常情況；不過也有評論認為是習近平覺得「吹過頭」、「高級黑」而授意撤文，甚至可能是為引蛇出洞。

為期四天的三中全會今閉幕，不過外媒多聚焦在吹捧習近平的「改革家習近平」萬字長文為何反常的被下架。法廣報導指出，這篇文章是歌頌習近平的改革情結和改革家傳，把他比肩有改革開放總設計師之稱的鄧小平，聲稱習將「帶領全黨全國踏上進一步全面深化改革新征程」。不過這篇15日發表的萬字長文，昨天已在官網上已找不到。

中央軍委政治工作會議日前在陝西延安召開，軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。(新華社)

報導引述時事評論員江峰指出，新華社特稿是受中共中央辦公廳指示而發，改革家明顯是為習近平所作定位，現在文章找不到，習近平沒道理打自己的臉，他下面的人也沒這膽量，「唯一可能就是在三中全會的第一天，就發生了不可逆轉的習近平下台的動作」，「有人反了」，打亂了他的部署。他認為會議一定出了重大異常情況，總而言之，就是三中全會不太平。

北京天安門廣場豎立的中共成就輝煌宣傳牌。(路透資料照片)

時事評論員劉銳紹則認為，三中全會談的就是經濟，因為人事問題早已解決，也看不到習近平的權力有動搖的跡象。他不排除「改革家」一文是習下令撤稿，因為現時經濟不振，不如先行撤文，日後再上稿；甚至可能是一如反右時的引蛇出洞。

自由亞洲電台報導引述旅美經濟學者程曉農表示，文章被撤可能是因為吹過頭了，習近平擔心會有反效果，現在局面一塌糊塗，他打算去修修補補又解決不了真正問題，這個時候給他來這麽一個帽子，「他覺得就是高級黑啊」。

官媒讚習是改革家的文章突被撤，圖為習近平日前到青海調研，親切問候學生。(新華社)

至於此次三中全會是否會有具體的改革，美國之音報導指出，不少專家表示，三中全會後，北京大規模調整其經濟政策的可能性不大，畢竟三中全會並不是產生重大政策變動的地方。還有專家預測，會後可能會「拋棄充滿腐敗和不平等的『鍍金時代』的增長模式，引進包含高科技特色和全面管控的『紅色進步時代』」。但政治學者洪源遠認為，「問題是如何實現它」。