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王毅撰文談中美 爭取兩國健康發展

記者廖士鋒、賴錦宏／綜合報導
中國外交部長王毅在中共黨媒「求是」撰文，重申將夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。（美聯社）
中國外交部長王毅在中共黨媒「求是」撰文，重申將夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。（美聯社）

中共政治局委員兼外長王毅昨日在「學習時報」撰文，闡述中共外交方針，就大國關係而言，王毅強調要「爭取中美關係實現健康、穩定、可持續發展」、要推動構建「均衡發展的大國關係格局」。

王毅在文中表示，就外交方針強調，中國促進大國協調和良性互動，「爭取中美關係實現健康、穩定、可持續發展，夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，密切中歐高層往來和戰略溝通」，「推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。

至於區域熱點議題，他表示北京當局堅持勸和促談，推動烏克蘭危機政治解決；在巴以問題上全力爭取加薩地區立即、永久停火，倡議召開更具權威性的國際和會，全面落實「兩國方案」；此外也表態在朝鮮半島、伊朗核問題、緬甸、阿富汗等問題上「繼續發揮建設性作用」。

王毅同時在中共黨媒「求是」撰文還提出，進入新世紀，新興市場國家和開發中國家崛起勢不可擋，「全球南方」、金磚國家、上海合作組織等影響力顯著提升，世界多極化和國際關係民主化潮流不可逆轉。

他表示，中國堅持走和平發展的道路，尊重各國人民自主選擇的發展道路和制度模式，反對把自己的意志強加於人，反對搞陣營對抗和各種「小圈子」，反對強迫別國選邊站隊。

中國外交部昨日也公布王毅16日與歐盟輪值主席國匈牙利的外長西雅爾多通電話，王毅指出「當前最緊迫的事項、也是最現實的目標就是推動烏克蘭局勢盡快降溫」，各方盡快就「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」達成共識，進而為實現停火、恢復和談創造條件。中國願同匈方一道，推動局勢朝著政治解決的方向發展。

王毅 中共 烏克蘭

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