歐盟對中電動車加稅現分歧 會員表決12國支持、11國棄權

歐盟7月起對中國進口的電動車加徵最高37.6%的臨時關稅，圖為中德合資的「華晨寶馬」電動汽車。(取材自中新網)

歐盟 本月起對中國進口電動車 加徵最高37.6%的臨時關稅 ，但否應對來自中國的電動車徵收特別關稅的問題上，歐盟各國顯然意見不一。歐盟周二要求成員國進行前期表決，有12個國家支持、11國棄權、4票反對。如果歐盟要引入這項特別關稅，在11月的正式的表決中，前期投棄權票的11國將成為關鍵。

德國之聲中文網報導，歐盟委員會7月4日對來自中國的電動車徵收特別關稅，最高達到37.6%，為期4個月。不過，徴税事項需要由歐盟各成員國表決通過後於11月開始生效。特別關稅一旦獲得通過，也將追溯適用於今年7月之後進口歐盟的中國電動車。

歐盟委員會要求27個成員國在當地時間15日前，以書面、不公開方式就對中國電動車加徵關稅投票。此次的諮詢性投票是保密的，也不具有法律約束力，不過可能會對最終投票產生影響。

儘管歐盟沒有公布表決結果，路透仍透過知情人獲悉，有12個國家支持、4個反對，其餘11個棄權。法國、義大利和西班牙支持徵收關稅，而德國、瑞典和芬蘭棄權。

按照歐盟規定，27個成員國中需有15個成員國投反對，代表的人口數量至少占歐盟總人口的65%。而投贊成票的法國、義大利、西班牙是歐洲人口大國，總人口占歐盟人口總數近四成。一旦投票通過，該項關稅將具5年效力。

報導指出，大量棄權反映出歐盟成員國的搖擺不定，他們意識到與中國爆發貿易戰的風險。北京方面早前已對主要來自西班牙、法國、荷蘭、丹麥的豬肉產品展開反傾銷調查；年初，中國商務部也對歐盟進口的白蘭地紅酒進行反傾銷調查，此舉被視為是針對法國的反制措施。

環球時報引述中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，一些成員國投下棄權票，是反對關稅的體現。瑞典棄權可能因為汽車工業與中國有密切聯繫，匈牙利反對或與比亞迪等公司在該國投資有關。