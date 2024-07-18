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歐盟擬妥協？寶馬、大眾在中生產的電動車可望躲過高關稅

中國新聞組／北京18日電
歐盟執委會傳向德國汽車製造商福斯和BMW表示，可能考慮降低這兩家企業的中國製造電動汽車進口關稅。圖為BMW遼寧瀋陽廠區生產線。（中新社）
歐盟執委會傳向德國汽車製造商福斯和BMW表示，可能考慮降低這兩家企業的中國製造電動汽車進口關稅。圖為BMW遼寧瀋陽廠區生產線。（中新社）

歐盟本月起對中國進口電動車加徵最高37.6%的臨時關稅，兩名知情消息人士說，歐盟有可能會降低針對寶馬(BMW)和大眾(Volkswagen)汽車的特別關稅，歐盟願意將這兩家汽車製造商列為「合作公司」，對他們在中國製造的車型徵收20.8%的關稅。如果這項考慮最終落實，將是歐盟首次同意對電動車關稅問題做出妥協。

美國之音報導，寶馬中國製造的電動車迷你(Mini)和大眾SEAT 品牌生產的Cupra Tavascan汽車都不是歐盟在關稅宣布之前的樣本分析內容，意味著它們將被自動徵收最高的關稅。

如果達成協議，這將是歐盟首次同意對關稅做出提前妥協，這些關稅會傷害一些歐洲頂級汽車制造商，因為他們在中國生產汽車，再向歐洲進口。

德國汽車產業也反對提高關稅，因為擔心中國報復，而德國汽車製造商去年的收入有三分之一來自中國。美國汽車製造商特斯拉也要求有自己的稅率。

據兩名消息人士說，由於歐盟還沒有做出最終決定。大眾拒絕評論。寶馬無法立即評論。

歐盟計畫秋天之前就關稅做出最終決定，目前是初步決定。歐盟委員會一名發言人說，正在分析調查期間尚未在中國生產電池電動車的公司所提出的一些要求，並在這個程序的晚些時候做出最終評估。

目前，歐盟向中國製進口電動車加徵的暫時性關稅，包括中國電動車大廠比亞迪被加徵17.4%關稅、吉利加徵19.9%，採取合作態度的其他企業加徵20.8%，國營的上海汽車集團和其他不配合歐盟調查企業，則被加徵最高的37.6%關稅。

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