三中全會與「改革派習近平」 面臨三大挑戰

中共第20屆三中全會7月15日召開，不過南華早報認為，中共總書記習近平，面臨建立一支具有高效團隊精神的敬業團隊、為共產黨制定一個制衡機制、創造穩定的商業環境三大挑戰。(美聯社)

中共 20屆三中全會正在召開，為了紀念開幕，官方通訊社新華社發布了一篇萬字評論，題為「改革者習近平 」，稱讚中共總書記習近平，是與鄧小平齊名的偉大改革家。不過南華早報認為，習近平面臨建立一支具有高效團隊精神的敬業團隊、為共產黨制定一個制衡機制、創造一個穩定的商業環境三大挑戰。

新華社的評論稱，習近平是過去十年推出的所有2000項「改革措施」的幕後黑手。這些措施包括消除貧困、城鄉發展和反腐敗、支持商業和創新以及「綠色革命」。

「由於這些改革措施，大陸經濟不僅持續強勁增長，而且自2012年以來增長了一倍以上，鞏固了大陸作為全球增長主要貢獻者的地位。」

評論還詳細地將習近平與最高領導人鄧小平進行了比較，稱兩人都繼承了實現大陸現代化的使命。然而也強調了差異，稱習近平的改革不僅僅是經濟方面的，目的在塑造「新時代的大陸人民」，充滿民族自豪感。

南華早報分析指出，官方全面闡述習近平作為改革者的資歷之際，正值大陸面臨經濟成長乏力、青年失業率高和地緣政治壓力等多面向阻力之際。

報導認為，習近平面臨的第一個挑戰是建立一支具有高效團隊精神的敬業團隊，以在極其複雜的環境下治理像大陸這樣的幅員遼闊的國家。

據新華社評論稱，「習近平對每項重大改革方案草案都進行了認真審查、逐字修改」。

雖然奉獻和努力工作是受歡迎的美德，但領導力也需要授權和團隊合作。習近平需要一個強大而穩定的團隊來幫助他實現許多政策目標。

目前有跡象顯示，儘管習近平已將所有信任的人都安排在關鍵崗位上，但團隊建立過程卻不那麼順利。

其中一個跡象就是包括前國防部長魏鳳和及繼任者李尚福在內的重要軍事官員的垮台，以及前外交部長秦剛的神秘失蹤。

第二個挑戰是為共產黨制定一個制衡機制，而不是北京派出的視察隊。

新華社也表示，習近平決心挑戰既得利益團體。事實確實如此，習近平的大膽舉措令許多海外觀察家感到驚訝，例如重組解放軍軍區和部門。

然而，迄今為止，檢查黨的權力最有力的工具似乎是執行更嚴格黨規的巡視組。這代表此類檢查必須繼續進行，因為沒有其他制衡工具。

迄今為止，這場運動的成功與否是透過每年抓獲的腐敗官員數量來衡量的。但是，從長遠來看，成功不應該以腐敗的罕見程度來衡量嗎？

最後，習近平面臨的挑戰是創造一個穩定的商業環境，以振興私營部門並吸引外國投資 ，以促進大陸在新冠疫情後的經濟復甦，但迄今為止，大陸的經濟復甦仍不完整。

新華社強調了習近平如何致力於減少官僚主義、促進私營部門發展並為外國投資開放更多行業。而民營企業和外國投資者都將等待正在進行的三中全會推出更多具體措施。