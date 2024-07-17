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中當和事佬 巴勒斯坦兩大派系 擬本月在北京和談

中國新聞組／北京17日電
外傳巴勒斯坦兩大派系民族解放運動（法塔）和伊斯蘭抵抗組織（哈馬斯）代表將在北京舉行和解會談。對此，大陸外交部發言人林劍16日在外交部記者會上稱，「如有消息，中方將適時發布。」（路透）
外傳巴勒斯坦兩大派系民族解放運動（法塔）和伊斯蘭抵抗組織（哈馬斯）代表將在北京舉行和解會談。對此，大陸外交部發言人林劍16日在外交部記者會上稱，「如有消息，中方將適時發布。」（路透）

巴勒斯坦兩大派系「哈瑪斯」和「法塔組織」傳出本月將在北京舉行和解會談。對此，中國外交部發言人林劍表示，若有消息將適時公布。

中央社引述財聯社報導，中國外交部16日下午舉行例行記者會，有媒體提及「哈瑪斯」和「法塔組織」據傳將在北京會談的相關問題，林劍回答時作了上述表示。

林劍說，中方一貫支持巴勒斯坦各派透過對話協商實現和解團結，為巴勒斯坦各派展開和解對話提供平台、創造機會。

他表示，中方與有關各方的努力方向一致，願與各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。對於相關問題，「如有消息，中方將適時發布」。

路透15日則引述「哈瑪斯」和「法塔組織」官員報導，包括哈瑪斯與法塔組織在內的巴勒斯坦多個派系預定本月在中國舉行團結會談，致力解決派系間的重大分歧。

報導說，上述兩個派系4月也曾在中國會面，討論進行和解，以結束17年來的政治分裂。

巴勒斯坦這兩個主要派系正為了哈瑪斯與以色列的持久戰爭而日益緊張。帶領「法塔組織」的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）先前曾批評哈瑪斯發動戰爭，而哈瑪斯則指責阿巴斯站在以色列一邊。

巴勒斯坦 哈瑪斯 以色列

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