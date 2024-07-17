中俄南海軍演7艦艇集結 砲轟摧毀假想敵

中俄海上聯合演習15日至17日於南海水域舉行。圖為中方人員協助俄羅斯護衛艦進行準備工作。（歐新社）

中俄近期持續強化軍事合作，俄方16日通報，兩國海軍在南海海域進行「海上聯合–2024」聯合演習期間，展開砲擊活動，並於反潛演習中，發現並假想摧毀「敵方潛艇」，以及在實兵階段執行火箭深彈射擊任務。

中俄「海上聯合–2024」聯合演習14日在大陸廣東湛江某軍港正式開幕後，15至17日於南海水域舉行。

俄羅斯 衛星通訊社報導，俄太平洋艦隊資訊保障處表示，俄中海軍在聯演期間，展開砲擊活動。俄方稱，演習海上部分從反潛演習開始，經過雙方共同努力，在南海水域發現並假想摧毀了「敵方潛艇」。此外，俄中軍艦作戰班組在實兵階段執行了火箭深彈射擊任務，隨後對假想海上目標進行砲擊。

共軍 南部戰區海軍政治工作部主管的帳號「南海艦隊」也發布，中俄聯演已進入海上演練階段。通報稱，中俄海上艦艇編隊從廣東湛江某軍港解纜起錨，駛往預定海域展開聯合搜救、聯合防空反導等多課目演練。

中方早前通報，此次演習共派出7艘艦艇，包含中方的飛彈驅逐艦南寧艦，飛彈巡防艦咸寧艦、大理艦，綜合補給艦微山湖艦及艦載直升機、陸戰隊員等；俄方則由響亮號、凜冽號巡防艦和伊爾庫特號油船組成。

中俄2005年在黃海舉行首次海軍聯合演習後，自2012年起，中俄「海上聯合」系列演習已成為兩軍重要合作平台。