三中全會後探口風 美企高層下周訪京 探聽經濟政策第一手消息

港媒報導，一批重量級美國企業高層計畫下周訪問北京，希望在中共20屆三中全會結束後與中國官員會面，以獲得第一手資料。圖為美中貿易全國委員會會長艾倫。（中新社）

中共20屆三中全會18日閉幕，經濟政策是否改弦更張受到矚目。香港媒體17日引述消息報導，一群重量級美國企業的高階主管將於下周前往北京，希望在三中全會結束後與外交部長、商務部長等中國高層官員會面，以獲得中國未來發展的第一手資料。華爾街日報則發布一篇分析報導，指中國國家主席習近平要把中國打造成全球製造業巨頭的願景，恐日漸拖累經濟。

南華早報引述知情人士稱，此次美企高階主管訪問將由總部位於華盛頓的美中貿易全國委員會（USCBC）組織籌畫，在USCBC會長艾倫和聯邦快遞執行長芮思博帶隊下，訪問名單上的公司包括高盛、星巴克、漢威聯合（Honeywell）、聯合健康、NIKE和高通等等，這些公司在中國均擁有龐大的業務。

外國商界領袖很少在中共舉行中全會後立即進行高層級訪問，顯示在當前中國經濟陰霾籠罩下，外企高度關切三中全會能否就「全面深化改革」提出具體措施。而這場以中國經濟發展為中心的會議，將規劃中國的中長期增長道路，包括如何應對金融風險、促進科技創新、重振消費者信心和擴大市場准入。

報導稱，預計本屆三中全會後將出台一份官方文件，詳細介紹中國政府的路線圖，這將對在華外資企業、潛在投資者和出口商產生重大影響。

美國非營利智庫「世界大型企業聯合會」中國經濟與商業研究中心主任河路（Alfredo Montufar-Helu）說：「與我交談過的商界領袖們，都希望在今年的三中全會上能看到一些改革措施。」

知情人士稱，該訪問團希望能與中國高層官員會面，例如中國外交部長王毅和商務部長王文濤。但目前訪團訪問中國的具體日程「尚未確定」，因為三中全會本周一才開始，行程細節可能發生變化。

就在外資擔心中國經濟發展之際，華爾街日報發布一篇以「中國經濟陷入泥沼，習近平則專注其它要務」為題的分析報導。中央社引述該篇報導指出，習近平喊出「新質生產力」和「高質量增長」的口號，希望以促進製造業提振中國經濟，以抵禦其他不利因素。然而，他對這一願景的追求，弊端日益顯現，且在日漸拖累中國經濟。