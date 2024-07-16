中駐聯大使批：北約作為冷戰遺留集團卻到處拱火、挑動對抗

中國駐聯合國代表傅聰。 (取自中國常駐聯合國代表團網站)

據中國常駐聯合國 代表團網站消息，中國常駐聯合國代表日傅聰在由俄羅斯提議召開的聯合國安理會關於國際秩序和多邊合作公開辯論會上，對北約 提出批判，他表示，北約作為冷戰遺留的區域軍事集團，卻謀求擴大勢力範圍，熱衷於製造虛假敘事，到處拱火澆油，挑動陣營對抗；在烏克蘭 問題上向域外國家甩鍋推責、嫁禍於人。他奉勸北約和某些國家反躬自省，不要再做損人利己、破壞共同安全的麻煩製造者。

傅聰表示，中方讚賞俄羅斯倡議召開這場公開辯論會，並歡迎拉夫羅夫外長主持會議。他表示，目前，國際政治陣營化、世界經濟逆全球化、國際治理片段化愈演愈烈，人類再次面臨何去何從的歷史扶擇。中方認為，要推動建設更公正合理的國際秩序，應從以下六個面向作出努力：

一是維護主權平等，，共同推動平等有序的世界多極化。二是堅持相互尊重，照顧彼此核心利益和重大關切，尊重各國人民自主選擇的發展道路和制度模式，不干涉別國內政。第三是打造共同安全，立足安全不可分割的客觀規律，建構更均衡、有效、可持續的安全架構。四是促進共同發展，推動普惠包容的經濟全球化，努力實現不讓任何國家、任何人落後的目標。五是秉持公道正義，維護聯合國和國際法權威，提升發展中國家的代表性和發言權。六是展現開放包容，推動不同文明平等對話、交流互鑑，弘揚全人類共同價值。

傅聰批判說，當今世界亂象紛呈，關於國際秩序的討論眾說紛紜，一些原本顯而易見的道理被肆意歪曲，一些似是而非的論調大行其道。

他表示，我們常聽到一些國家談論「基於規則的國際秩序」。但究竟是基於什麼樣的規則？基於誰制定的規則？卻沒有人給出清晰明確的答案。事實上，一些國家所謂「基於規則的國際秩序」，真實意圖是在現有國際法體系之外另搞一套，為雙重標準、例外主義尋求合法性。我要強調的是，世界上只有一種秩序，那就是以國際法為基礎的國際秩序，只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。原則性問題容不得含糊，必須旗幟鮮明，混淆視聽的各種模糊概念可以休矣。

其次，他說，在烏克蘭危機和巴以衝突延宕背景下，各方高度關注國際共同安全，許多愛好和平的國家和人民為了促成和平而奔走呼籲。北約作為冷戰遺留的區域軍事集團，卻謀求擴大勢力範圍，熱衷於製造虛假敘事，到處拱火澆油，挑動陣營對抗，甚至在烏克蘭問題上向域外國家甩鍋推責、嫁禍於人，這同國際社會勸和促談的努力背道而馳。

他表示，歷史充分證明，北約的黑手伸向哪裡，動盪和混亂就出現在哪裡。中方奉勸北約和某些國家反躬自省，不要再做損人利己、破壞共同安全的麻煩製造者。

傅聰表示，共同發展與共同安全相輔相成，是良好國際秩序的根基，其中發展是解決一切問題的總鑰匙。一個公正合理的國際秩序，不可能建立在已開發國家越來越富、開發中國家長期貧窮落後的基礎上。

他說，我們要順應全球南方集體崛起的大趨勢，在國際金融架構改革、人工智慧治理等領域邁出實質步伐，為發展中國家實現追趕和賦能。個別國家泛化國家安全概念，建起「小院高牆」，濫施單邊制裁，擾亂全球產供鏈，最終將導致雙輸、多輸的局面，對這種錯誤做法，我們必須予以堅決抵制。