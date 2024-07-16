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紐時：中國2艦艇停靠柬埔寨雲壤基地超過半年

中央社／紐約16日專電
衛星影像顯示，柬埔寨雲壤海軍基地旁停靠著兩艘056型中國巡防艦。 (美聯社)
衛星影像顯示，柬埔寨雲壤海軍基地旁停靠著兩艘056型中國巡防艦。 (美聯社)

紐約時報報導，中國協助興建的柬埔寨雲壤海軍基地已近完工。衛星照片顯示，去年底停靠碼頭的中國艦艇超過半年都未離開。柬國官員指艦艇是為訓練用途。但五角大廈表示，各國應有做出攸關國家主權決定的自由，中國的意圖欠缺透明。

國際媒體近期報導中國在柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）工程已近完工，近期至少有2艘軍艦停泊，影響位於紅海與南海之間暹羅灣（Gulf of Thailand）的戰略形勢。

紐約時報（New York Times）14日跟進報導，柬埔寨軍方去年12月3日宣布2艘中國海軍護衛艦訪問雲壤，參加柬中軍演，但紐時引用多張衛星照片顯示，解放軍艦2天前即抵達，至今沒有離開。新建碼頭長期只見中國軍艦停靠，柬國的小型艦艇多停泊在靠南邊的小型碼頭。

過去幾年美國官員與日本船艦試圖前往雲壤，但柬國官方拒絕公開全部設施。

五角大廈發言人薩波（John Supple）表示，美國很清楚中國在海外建設軍港，並特別關切其意圖與中國和當地國如何協商，這些都缺乏透明。各國基於自身利益與區域安全下，應有做出攸關國家主權事務決定的自由。但柬方否認北京背後有更大的意圖。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）6月初訪問柬埔寨時，柬國官員指中國只是協助柬國軍事現代化，並未建造港口。雲壤基地指揮官狄納（Mey Dina）向紐時表示，雲壤基地屬於柬埔寨，不是其他國家，中國控制雲壤基地的說法不正確。中國軍艦在碼頭停靠超過半年僅為訓練目的。

2017年，中國軍方在非洲之角、控制紅海入口的吉布地（Djibouti）完成首個海外基地碼頭，同年南海多處島礁計畫完工，如今在柬埔寨興建超過柬國船艦需要的設施。衛星圖像分析師指出，雲壤基地目前還未見南海島礁出現的飛彈設施與戰鬥機停機棚，可能作為中國海軍的補給站。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）是前總理洪森的兒子，畢業於美國軍事院校，目前未見調整父親親中的方向。狄納表示，雲壤基地已8成完工。軍事分析師認為年底就可竣工。

紐約時報 五角大廈 國防部

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