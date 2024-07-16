范斯成川普副手 中讀者稱其著作是川普勝利密碼

共和黨總統候選人川普宣布俄亥俄州參議員、39歲的范斯（J.D.Vance）擔任副手。（路透）

共和黨總統候選人川普 宣布俄亥俄州 參議員、39歲的范斯（J.D.Vance，前譯萬斯）擔任副手。中國對范斯並不陌生，其著作《絕望者之歌》（中譯《鄉下人的悲歌》）早於2017年便於中國出版。此前有中國網友認為，讀了該書便能讀懂為何川普此前會當選總統，甚至預告川普能持續連任，比如有網友說，「窮白人從川普身上找到認同，這一點和20年前台灣中南部人在陳水扁身上找到親切感是一樣的意思」。

綜合此前中國對該書的書評，內容多圍繞美國製造業的塌陷、美國夢的破碎與階層固化，在美國歷經兩百年製造業崛起，到稱霸，最終淪落范斯絕望者之歌所描述的景象，而這也預告為什麼川普能獲得美國民眾的支持。

對於川普選擇范斯，澎湃新聞報導，復旦大學美國研究中心副教授王浩分析，忠誠度、政治理念的相似以及在搖擺州白人藍領選民中的動員作用，這三大因素共同構成了范斯得到川普青睞的主要原因。

王浩指出，范斯和川普是「MAGA」（讓美國再次偉大）運動新老兩代的代表人物。從結構上講，川普和范斯會進一步加劇兩黨的對立，甚至進一步加深競選期間美國政治的極化。而這種競選搭檔選擇也表明川普希望將之前的政治路線貫徹到底。

范斯2016年出版自傳回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），書中詳細描述了在俄亥俄州後工業時代，他在一個貧窮工人階級家庭中的成長經歷。

儘管2016年美國大選前夕，身在共和黨的范斯稱「永不支持川普」，但他的著作獲得關注都圍繞川普。2016年川普當選後隔日，該書衝上了美國亞馬遜 圖書銷售總榜第1名。在川普宣布范斯為副總統候選人後，他的書再度衝上亞馬遜圖書銷售總榜首位。

但一些中國網民認為，從書中的能夠共感美國的底層階級，認為是美國版的「傷痕文學」。有網友在2019年發布評論稱，「美國的底層階級和中國的底層社會是一樣的。貧窮，缺乏機會是世界性的問題」、「我們這些下崗工人，農民工看了文章有什麼感受？」