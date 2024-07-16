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管制無效？美晶片商對中國依賴加深 銷中占比逾4成

中國新聞組／北京16日電
美國科磊等製造設備企業日前參加在加州舉行的「美國舊金山半導體展覽會」。(日經中文網截圖)
美國科磊等製造設備企業日前參加在加州舉行的「美國舊金山半導體展覽會」。(日經中文網截圖)

日媒報導，儘管美國對先進晶片製造設備實施出口管制，但美國業者卻變得愈來愈依賴中國市場，向中國出貨的傳統晶片製造設備激增。數據顯示，中國市場支撐起美國兩家代表性晶片製造設備商超40%的銷售額。

觀察者網引述日經亞洲評論報導稱，今年2月至4月，中國市場占美國晶片製造設備巨頭應用材料公司銷售額的43%，較去年同期增長22個百分點。今年1月至3月，中國市場占另一家美國晶片製造設備商泛林集團銷售額的42%，同比飆升20個百分點。

報導坦言：「這似乎與華盛頓對華出口限制的計畫背道而馳。」華府2022年通過「晶片法」（CHIPS and Science Act），其中390億美元用於補助在美國的晶片生產建設，以降低集中亞洲的供應鏈依賴。

報導指出，上述企業在中國市場銷售額的增長主要來自成熟製程晶片製造設備。一家大型設備製造商的高管稱，如果美國政府在對中國出口方面不採取限制措施，美國晶片製造設備企業在中國業務的占比還會更高。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的最新預測，預計今年全球晶片製造設備銷售額將增長3.4%，達到1090億美元。其中，中國市場的設備出貨量預計將超過350億美元，占比達三成以上，成為推動需求增長的最大市場。

展望2025年，SEMI預計，全球晶片製造設備市場的銷售額將進一步增長至1130億美元。從區域數據看，2025年中國、台灣和南韓仍將是該領域設備支出的前三大目的地。

日經亞洲評論分析認為，對中國非先進製程晶片製造設備出口的增加給美國帶來了「風險」，因為任何類型產品的供應都有助於中國國內晶片產業的發展。報導指出，中國政府已經制定了建立本國晶片供應鏈的國家政策，從長遠來看可能會對美國設備製造商造成強有力的競爭。

晶片 供應鏈 華府

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