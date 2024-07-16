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三中全會／聚焦供給非內需 學者籲放鬆監管

中國新聞組／北京16日電
中共「三中全會」開幕，專家預估本次會議重點將著重供給、內需。（歐新社）
中共「三中全會」開幕，專家預估本次會議重點將著重供給、內需。（歐新社）

中共20屆三中全會15日起連續4天在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。在中國經濟復甦疲弱、引進外資成果有限之際，各界關注中共中央將端出什麼經濟和改革措施；有學者呼籲放鬆監管。

專家預估，三中全會著重供給多於需求，但目前提振內需同樣重要，直言中國民眾過度儲蓄反映了對未來的恐懼，因為社會保障不足。

綜合媒體報導，中共20屆三中全會15日上午在北京舉行，習近平就「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）」做了說明。會議將重點研究進一步全面深化改革、推進「中國式現代化」問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。預計在18日閉幕當天發布會議公報。

就中共三中全會，摩根史坦利亞洲區前主席羅奇接受香港南華早報訪問指出，這次會議重點似乎更集中在供給，而不是需求，尤其是習近平不斷強調以發展「新質生產力」來推動高品質發展，目的是提升「全要素生產率」，需求在會議中預計會被忽略。

提到中國內需和消費問題，羅奇認為主要障礙是缺乏強大的社會保障安全網，尤其是醫療及退休方面；民眾出現預防性儲蓄，因為社會保障不足。而解決社會保障不足的其中一個方法是戶口改革，目前有近3億農民工在工作的城市缺乏社會福利，導致這些勞動人口因恐懼而過度儲蓄。他希望會議聚焦於兩個目的，就是提高全要素生產率及民間消費。

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年呼籲，當下面臨的挑戰，一個是發展不足，一個是監管過度，有的地方甚至是控制過度，下一步深化改革「要賦權於地方政府和企業，使他們活躍起來」。 

三中全會召開期間，中共中央機關刊物「求是」將刊發習近平署名文章，節錄他就任以來有關改革論述，包括強調推進「中國式現代化」必須堅持獨立自主、自立自強，又稱自信才能自強，沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣。

新華社報導，7月16日出版的第14期《求是》雜誌將發表習近平的文章《必須堅持自信自立》。

中共 習近平 儲蓄

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