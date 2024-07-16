中國經濟變局 關注三中全會「會後之會」

中共20屆三中全會在北京召開。（美聯社）

中共 二十屆三中全會召開，這次會前最大的關注點無疑是經濟。而中共中全會本身是個政治會議，最大的政治是舉旗幟、定方向，具體解決經濟問題的，則是會後之會，這算是超前關注。

按照慣例，每次中共中全會後，官方都要布署一波「學習、貫徹、落實全會精神」的行動，而今次「全會精神」主要以全會新通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》為文本。現在可以參照的是，2013年中共十八屆三中全會通過的決定，題為《關於全面深化改革若干重大問題的決定》，這次是加上一條「中國式現代化」。

再看所謂會後之會，說的是中共中央政治局7月會議。中共中央政治局基本上一月一會，其中4月會議、7月會議、12月會議都是研究經濟工作，而4月會議是因應3月人大會議的成果作經濟部署，7月會議被叫做半年經濟工作會，12月會則是為中央經濟工作會議作準備。今年7月政治局會議，因為中共三中全會一改秋季舉行而首次放到7月，這會議就有兩條線，一條是落實中共中全會精神，更具體地將中全會決定貫徹到經濟和社會發展領域；二是仍然要研究經濟工作，作出相應的調整和部署。中共三中全會，主要舉起「全面深化改革」大旗、走「推進中國式現代化」道路，大框架已定下，預定7月底的政治局會議，就成了新框架下解決經濟問題的會議。

今次中共中全會開幕，正好是國家統計局公布上半年經濟數據，加上之前海關總署的外貿進出口數據、人行的金融數據，上半年經濟已經有結論。國家統計局對宏觀經濟高看為「國民經濟運行總體平穩，穩中有進，生產穩定增長，需求持續恢復，就業 物價總體穩定，居民收入繼續增加」，但經濟界用數據分析都在看問題，連日來眾所紛紜。

中國經濟和社會發展的影響重大的不外是三大問題，首先就是就業。國家統計局說「就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降」。但研究就業的學者稱「就業形勢嚴峻」，這主要看兩大人群，一是以千萬計的高校畢業生，就業狀況不妙；一是被歸為「靈活就業」的人口有2億之眾，這批人又被稱為「非保障性就業人口」。通俗說法是「吉祥三寶（保安、保潔、保姆）」、「鐵人三項（網約車、外賣、快遞）」、「創業三部曲（擺攤、開店、自媒體）」，其人數仍在高數擴張，形勢一變，其狀態可能不穩。

第二大問題，是因應6月數據，被稱有「更大的通縮風險」。這主要是說6月消費者物價指數（CPI）年增率低於市場預期，如剔除豬肉價格因素，6月CPI變負數。其數據月增率更令人不安，除居住和醫療，其餘都為負。

通貨緊縮現象在中國是有爭議的，一般認為價格的螺旋式下降即通縮，但現實經濟生活中有通膨通縮並存的現象，有經濟學者稱為「窮人通膨、富人通縮」，用總理李強 的話來說，是「當前影響經濟增長的因素較以往更為複雜，經濟運行中的困難問題需要下大力氣解決」。經濟學家主流看法，得下大力氣穩增長，防止經濟滑入通縮。

第三大問題，是內需不振下，經濟內循環一時不可指望、如何穩住出口基本盤成了問題。剛公布的6月進出口數據，出口大增本是好數據，卻被認為是面對外部市場可能的變局，或者說面對全球經濟不確定性增加的背景，如何一方面刺激內需，一方面全力以赴穩定出口，成為下半年經濟的關鍵。

最近經濟學家劉元春發文認為，全球貿易持續下降，中美衝突持續且尺度愈來愈大，要「高度重視未來脫鉤效應加速的風險」，更提出「需要在世界各個角落都進行滲透和布局，包括對美國的經濟依賴程度的黏性依然要加強」。