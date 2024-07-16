144小時過境免簽口岸 中國增至37個 拓展內陸入境遊
為推動旅遊經濟，吸引更多國外遊客赴中，中國國家移民管理局15日公告，即日起，擴大河南省與雲南省的144小時過境免簽政策的旅客停留範圍，另新增3個144小時過境免簽口岸。至此，中國144小時過境免簽政策適用口岸增至37個。
人民網報導，新的144小時入境免簽政策包括在河南鄭州航空口岸實施144小時過境免簽政策，停留範圍為河南省行政區域；將雲南省144小時過境免簽政策停留範圍由昆明市擴大至昆明、麗江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西雙版納、紅河、文山等9個市（州）行政區域。新增鄭州新鄭國際機場、麗江三義國際機場和磨憨鐵路口岸等3個口岸為144小時過境免簽政策適用口岸。
截至目前，國家移民管理局已在北京，天津，河北石家莊、秦皇島，遼寧瀋陽、大連，上海，江蘇南京、連雲港，浙江杭州、寧波、溫州、舟山，河南鄭州，廣東廣州、深圳、揭陽，山東青島，重慶，四川成都，陝西西安，福建廈門，湖北武漢，雲南昆明、麗江、西雙版納等地的37個口岸實施144小時過境免簽政策。
另，美國、加拿大、英國等54國公民持有效國際旅行證件和144小時內確定日期及座位的聯程客票從上述口岸過境前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過144小時，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等短期活動(符合與大陸簽署互免簽證協定或我單方面免簽政策的，可從其規定)。
國家移民管理局相關負責人表示，中國自2013年1月實施72／144小時過境免簽政策以來，過境免簽政策在服務國家高水準對外開放、便利中外人員往來、促進對外交流合作方面發揮了重要作用。此次在兩省擴大實施144小時過境免簽政策為外籍人員赴華旅遊、商貿提供了更多選擇。
大公報報導指出，符合申請過境免簽的外國人須持本人有效國際旅行證件，且有效期不少於三個月，符合前往第三國或地區入境條件等才可以申請辦理。另外，外國人過境免簽停留應在入境後24小時內，向居住地的公安部門或外國人服務站等辦理住宿登記。過境免簽停留期間，亦應遵守中國法律規定，不得超出准許停留區域範圍及停留時限。
同程研究院首席研究員程超功說：「鄭州航空口岸被納入144小時過境免簽口岸是我國入境簽證政策優化向中原腹地延伸的重要里程碑，對於內陸城市發展入境遊具有積極意義。在社交媒體時代，我國入境遊市場消費熱點正在逐漸由沿海城市向內陸城市延伸，越來越多的國際旅行者希望深入到中國內地體驗古老的中華文明，河南、陝西等中華文明的發祥地已成為不少國際旅行者眼中的『網紅』地，相關口岸過境免簽政策的落地恰逢其時。」
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