中東投資中國腳步未停 沙國主權基金喊在北京設點

沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」總裁魯梅延近期訪問北京。（路透）

沙烏地阿拉伯 （沙國）主權財富基金「公共投資 基金（PIF）」總裁魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）近期訪問北京。中國基金報報導，PIF高管透露，預計該基金今年第四季或明年第一季左右於北京成立辦公室。意味中東資金投資中國腳步未歇。

PIF中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani指出，PIF在香港設立了辦公室之後，決定再到北京設立辦公室，以更好地觸達中國市場，理解中國經濟和公司，蒐羅更多的投資機會。

除PIF外，中東資金近年陸續在中國設立辦公室或辦事處。去年9月阿拉伯聯合大公國第三大主權基金穆巴達拉（Mubadala）坐落在北京CBD核心區域的中國辦公室開張；阿布達比投資局（ADIA）已於2021年在中國設立辦事處等。

值得注意的是，這次PIF總裁魯梅延訪中與多位中國高層會面，包括9日與中國國務院 副總理何立峰、中共中央對外聯絡部部長劉建超、北京市長殷勇會晤；10日與中國證監會主席吳清會面；11日與中國商務部部長王文濤會面；12日則與上海市委書記陳吉寧會面。內容就中沙之間經貿、資本市場合作進行溝通。

Abdulmajeed Alhagbani此前曾公開表示，目前PIF在中國投資額已達220億美元，聚焦可持續發展、科技、汽車、衛生保健等領域。重點投資項目包括以人民幣246億元完成對榮盛石化10%股權的收購，與東方盛虹簽署合作框架協議、推動收購全資子公司江蘇盛虹石化集團10%的戰略股權等等。

PIF成立於1971年，早期投資基本聚焦沙烏地阿拉伯國內，直到2015年，PIF的監管從財政部轉移至經濟和發展事務委員會（CEDA），時任CEDA主席的沙國王儲穆罕默德·本·薩勒曼推出「沙國2030願景」，致力於成為全球性投資強國。

目前沙國公共投資基金的資產管理規模約9250億美元。據全球主權財富基金研究機構Global SWF最新統計，PIF已名列第五位，該機構預計到2030年，PIF管理的資產規模將達到2兆美元，在全球主權財富機構中的排名將躍升至第二。

去年以來，PIF積極與中國合作，先是在去年1月與深圳市福田區合作，成立藍海太庫（深圳）私募股權投資基金，首支基金規模超10億美元；去年底，旗下的母基金公司Jada投資易達資本規模10億美元的二期基金；今年5月29日旗下公司Alat埃耐特與聯想集團達成戰略合作，向聯想集團提供20億美元無息可換股債券投資。