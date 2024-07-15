緊跟時事…川普遭槍擊2小時後 中國商家賣起他的握拳衣

由美聯社記者所攝的川普照片，在川普槍擊事件發生約兩小時後，立即被緊跟時事的中國商人製作成上衣，在淘寶等 電商平台出售。（取材自極目新聞）

川普 在造勢活動遭到槍擊 ，震驚全球。同時，一張由美聯社記者所拍，川普在離場前右手緊握拳頭向支持者致意背後還飄揚美國國旗的照片，由於形象鮮明在網上成為全球最火照片。然而，這張照片也在事發僅僅約兩小時後，就被緊跟時事的中國商人火速製作成短袖上衣（左圖，取材自自天貓），在淘寶等中國電商 平台出售。

南華早報指出，美國當地時間13日18時15分左右，川普在賓州遭遇槍擊案。而美聯社隨即於當地時間18時31分發出了由記者Evan Vucci拍攝的川普揮舞全投的標誌性照片。與此同時，短短兩個小時後，中國製造商們已經準備好開始生產印有「挑釁」川普形象的短袖上衣。隨後，第一批產品即在20時40分於中國熱門電商平台上線開賣。

南華早報對中國商家此舉評論，「這就是中國的速度」，反應幾乎與美國總統拜登對其競選對手川普的事件反應一樣快。

一位25歲的淘寶賣家Li Jinwei指，在中國早餐時間她的川普T恤早已擺上其網上貨架。「我們一看到槍擊事件的消息，就立即將這些商品放到淘寶上，儘管（當時）我們甚至還沒有將產品印出」，但在三個小時內，就看到來自中國和美國至少2000多份的訂單。