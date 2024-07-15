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直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

央視閱讀量7.8億 川普遇刺成中最熱話題 官媒卻冷處理

中國新聞組／北京15日電
川普在賓州出席早時活動時發生槍擊案件。(路透)
川普在賓州出席早時活動時發生槍擊案件。(路透)

美國共和黨總統候選人川普13日在賓州造勢時遇刺，引發全球熱議，在中國也隨即衝上社群熱搜，央視CCTV國際時訊的閱讀量衝上7.8億，在百度和微博熱搜榜上持續列在榜首；但官方似乎冷處理，中國外交部在事件發生超過九個小時後，才在官方網頁上刊出消息，指「習近平主席已向川普前總統表達慰問。」

據自由亞洲電台報導，川普遇刺事件震驚全球，在中國，大部分非直屬中央的媒體都十分關注。主打國際時事的環球時報在第一時間發布了快訊消息，閱讀量衝上7.8億，討論量也有數十萬；其他媒體亦放在即時新聞頭條位置，在百度和微博熱搜榜，川普遇刺事件持續列在榜首，熱搜榜前20名之中，更有一半都跟此事有關。

地方和非直屬中央級別的媒體和新聞網站，整個上午不停引述美國和通訊社消息，更新最新情況，媒體都如實報導事件，川普和拜登兩邊的說法都有清楚交代。當局並沒有禁止網民在留言區就事件作出評論，網民除了對事件表示驚訝之餘，也對美國政治高談闊論，包括暗殺事件對美國總統選情的影響。

但值得注意的是，直至北京時間中午12時，即離事件發生超過六個小時，幾乎所有中央（直屬中央政府）媒體，包括新華網、人民網等，在主頁都隻字不提，只能在搜尋器才能找到相關報導。

相較於網路上的熱烈討論，中國官方的反應顯然緩慢許多，直到下午3時10分，中國外交部官方網頁上才刊出消息，指外交部發言人在回答記者提問時指出，「中方關注川普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向川普前總統表達慰問。」

時常針對時事發表評論的中國官媒「環球時報」前總編胡錫進表示，這一槍會讓川普贏得不少「同情分」，使其離重回白宮的路又靠近一步。

川普 百度 習近平

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