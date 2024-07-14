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共和黨全代會15日如期舉行 傳司法部以「暗殺」調查川普遇襲

刺殺川普槍手遭「爆頭」 目擊者曝特勤反應慢半拍

川普遭槍擊 胡錫進：贏了不少同情分 重回白宮又近一步

記者謝守真／即時報導
川普13日在賓州出席早時活動時發生槍擊案件。環球時報前總編胡錫進表示，這一槍會讓川普贏得不少「同情分」，使其離重回白宮的路又靠近一步。(路透)
川普13日在賓州出席早時活動時發生槍擊案件。環球時報前總編胡錫進表示，這一槍會讓川普贏得不少「同情分」，使其離重回白宮的路又靠近一步。(路透)

共和黨總統候選人川普13日在賓州造勢發表演說時，現場突然出現多聲槍響後，川普用手摸了右耳隨即摔倒，不過旋即被護送離開且目前「安全」無虞，事件已引發全球熱議。對此，時常針對時事發表評論的中國官媒環球時報前總編胡錫進表示，這一槍會讓川普贏得不少「同情分」，使其離重回白宮的路又靠近一步。

據胡錫進微博消息，胡錫進發文寫道，特朗普（台稱川普）耳朵中了一槍，這個消息很讓人震驚。「老胡醒來看到這個消息的第一反應是『怎麼還會出這事』，並且直覺認為：這一槍會讓特朗普贏得不少同情分，他離重回白宮又近了一步。」

綜合紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間13日在賓州巴特勒（Butler）出席造勢活動時，現場傳出槍響，川普右臉位置受傷，臉側及耳朵有血跡，旋即由特勤人員及警員護送離場，事後川普發言人稱川普沒有大礙，「狀況良好」，正在當地一家醫療機構接受治療。不過，當地檢察官指，這起槍擊事件造成兩人死亡，其中一人疑似槍手。

觀察者網指出，事發後，包括英國新任首相施凱爾、以色列總理內唐亞胡、日本首相岸田文雄等多國領導人陸續發表聲明，均對川普表示關切，並強烈譴責「政治暴力行為」。

英國新任首相施凱爾表示，「我對前總統川普在集會上遇襲的場景感到震驚，我們向他和他的家人致以最良好的祝願。任何形式的政治暴力在我們的社會中都不應該存在，我的心與這次襲擊的所有受害者同在。」英國首相辦公室發言人發表聲明說，施凱爾「以最強烈的措辭譴責一切形式的政治暴力」。

以色列總理內唐亞胡稱，他和他的妻子對川普遇襲感到震驚，「我們祈禱他平安並早日康復」。而日本首相岸田文雄則稱，我們堅決反對任何形式的挑戰民主的暴力行為，祈禱川普早日康復。

此外，美國政治人物也紛紛發聲，不論是川普的政治盟友，或是歷來與其關係不佳的對手，都為川普祈禱並譴責這起攻擊事件。目前中國官方則尚未回應。

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