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歐盟加徵中電動車關稅 路透：德國擬投棄權票

記者陳湘瑾／北京14日電
中國電動車領導品牌比亞迪。（美聯社）
中國電動車領導品牌比亞迪。（美聯社）

據路透報導，知情人士透露，德國預計將在15日就歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對中國電動車關稅案投下棄權票。在徵收臨時關稅階段投下棄權票，實際上代表支持歐盟委員會繼續與北京就上述關稅案進行協商。

歐盟執委會此前決定按照計畫，從7月5日起對中國製造的電動車徵收高達37.6%的額外臨時關稅。報導指出，在臨時階段，此決定無需獲得歐盟成員國的支持，但歐盟執委會會將投票立場列入考量。接下來，歐盟執委會可在調查結束後提議徵收確定關稅，通常有效期為5年，但如果歐盟27個成員國中的特定多數反對，加徵關稅案可能會受阻。

法國是此案最堅定的支持者之一，匈牙利則對此表示譴責。此外，其他歐盟成員國對如何投票搖擺不定，這次投票是對歐盟委員會關稅舉措支持率的首次官方測試。

據報導，歐盟對中國電動車的反補貼調查仍在進行，歐盟執委會與中國政府針對這次關稅案的協商也仍在持續中，因此作為歐盟最大經濟體的德國決定投下棄權票。

對德國汽車製造商來說，去年有三分之一銷售額來自中國市場，他們擔心中國將採取反制措施，也害怕與德國第二重要貿易伙伴中國發生貿易衝突，因此他們反對上述加徵關稅案。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日被問及是否將投下棄權票時，拒絕確認德國的投票選擇。他說，德國預計歐盟執委會將與中國就此案達成對歐洲汽車行業有利的協議。他表示，這些都是在全球有競爭力的車輛，不用害怕競爭，但仍必須確保各方條件公平。

德國汽車工業協會日前發表聲明，反對歐盟對從中國進口的電動車徵收臨時反補貼關稅。該協會認為，此舉不符合歐盟利益，不僅對歐洲消費者和企業造成負面影響，還將阻礙歐盟本土電動汽車市場發展，也不利於實現氣候目標。

德國汽車工業協會認為，從中長期來看，中國電動汽車不會「湧入」歐洲市場。提升歐洲汽車工業競爭力應通過促進創新和自由貿易實現，而非依賴貿易保護措施。該協會呼籲歐盟委員會放棄對中國電動汽車徵收臨時反補貼關稅，通過對話方式解決問題，與中國共同致力於保障開放市場、確保供應鏈安全以及實現環保目標。

歐盟 關稅 德國

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