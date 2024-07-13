中國三中全會將召開 華爾街日報提七大關注領域

曾被推遲的三中全會即將召開，時值中國經濟因房地產 困境和新冠疫情放緩後經濟復甦前景仍不明朗，華爾街日報整理針對此次會議的觀察分析，提出財政改革、房地產刺激措施、稅改、全國統一大市場、新質生產力、社會改革和金融改革等值得關注的領域。

房地產是中國地方稅收和土地收入過去的主要來源，然而面對房地產行業崩潰，中國地方政府一直在應對不斷增加的債務。三中全會將考慮為地方政府開闢新的收入來源，並可能指示中央政府承擔更多地方政府開支。中央政府可能會加大對地方政府的財政轉移支付。高盛分析師預計，中央政府可能會通過發行長期債券借款，增加與地方政府的債務互換，以降低融資成本，緩解償債壓力。

除此之外，在房地產刺激措施方面，官員們預計將重申增加保障性住房和確保人們買得起房的說法，並討論中央政府從房地產開發商手中購買存量房的可能性。

在消費稅方面，其適用於包括汽車和奢侈品在內的15類商品，稅收收入目前全部上繳中央財政。分析人士認為，讓地方政府共享這部分稅收收入可能有助於緩解地方財政壓力，同時激勵地方政府集中精力刺激消費；政府還可以調整徵稅方式。目前中國消費稅主要在生產環節徵收，而許多其他國家是在購買環節徵收，若中國改為在購買環節徵收消費稅，這就更像是銷售稅，可以鼓勵地方政府更促進消費。

針對中央政府希望減少各省份之間的地方保護主義，中國國家主席習近平便曾在2022年4月提出「全國統一大市場」的概念。滙豐環球研究（HSBC Global Research）經濟學家在一份報告中寫道，政策制定者可以藉由加強制度和監管基礎，使其「與歐盟禁止國家援助的規則有一些相似之處」，或是尋求制定一些標準，推動區域經濟之間的合作，減少競爭。

習近平在2023年提出的「新質生產力」也將進一步發展，包括電動車 和可再生能源等高科技產業，這也意味中國正在努力擺脫房地產等傳統增長動力，隨著西方國家對對陸電動車和太陽能板等產生的關注逐漸提高，新質生產力預計會在三中全會上引起特別關注。

綜合摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師和滙豐經濟學家的報告，在面對人口萎縮、社會老齡化和出生率下降等問題，中國政府官員可能會深入討論退休年齡和城鄉發展不平衡等問題，像是加強對農民和農民工等低收入群體的公共政策支持，而擴大社會安全網和壯大中等收入群體的政策將成為重點。

最後在外資方面，當前中國的外商直接投資 銳減，據國際金融協會（IIF）發布統計數據顯示，外資6月在中國股市與債市抽走資金總額逾20億美元。貿易緊張局勢正促使一些跨國公司將業務加速撤出中國。這種情況下，中國政府將強調國內開放的營商環境。巴克萊（Barclays）經濟學家在一份報告中指出，這可能意味投資電信和醫療健康等行業變得更加便利。隨著中國考慮推出與利率和匯率掛鉤的衍生產品，以吸引海外投資者並提高人民幣資產的接受度，金融行業也可能會進一步對外開放。