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中國三中全會將召開 華爾街日報提七大關注領域

記者陳湘瑾／即時報導

曾被推遲的三中全會即將召開，時值中國經濟因房地產困境和新冠疫情放緩後經濟復甦前景仍不明朗，華爾街日報整理針對此次會議的觀察分析，提出財政改革、房地產刺激措施、稅改、全國統一大市場、新質生產力、社會改革和金融改革等值得關注的領域。

房地產是中國地方稅收和土地收入過去的主要來源，然而面對房地產行業崩潰，中國地方政府一直在應對不斷增加的債務。三中全會將考慮為地方政府開闢新的收入來源，並可能指示中央政府承擔更多地方政府開支。中央政府可能會加大對地方政府的財政轉移支付。高盛分析師預計，中央政府可能會通過發行長期債券借款，增加與地方政府的債務互換，以降低融資成本，緩解償債壓力。

除此之外，在房地產刺激措施方面，官員們預計將重申增加保障性住房和確保人們買得起房的說法，並討論中央政府從房地產開發商手中購買存量房的可能性。

在消費稅方面，其適用於包括汽車和奢侈品在內的15類商品，稅收收入目前全部上繳中央財政。分析人士認為，讓地方政府共享這部分稅收收入可能有助於緩解地方財政壓力，同時激勵地方政府集中精力刺激消費；政府還可以調整徵稅方式。目前中國消費稅主要在生產環節徵收，而許多其他國家是在購買環節徵收，若中國改為在購買環節徵收消費稅，這就更像是銷售稅，可以鼓勵地方政府更促進消費。

針對中央政府希望減少各省份之間的地方保護主義，中國國家主席習近平便曾在2022年4月提出「全國統一大市場」的概念。滙豐環球研究（HSBC Global Research）經濟學家在一份報告中寫道，政策制定者可以藉由加強制度和監管基礎，使其「與歐盟禁止國家援助的規則有一些相似之處」，或是尋求制定一些標準，推動區域經濟之間的合作，減少競爭。

習近平在2023年提出的「新質生產力」也將進一步發展，包括電動車和可再生能源等高科技產業，這也意味中國正在努力擺脫房地產等傳統增長動力，隨著西方國家對對陸電動車和太陽能板等產生的關注逐漸提高，新質生產力預計會在三中全會上引起特別關注。

綜合摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師和滙豐經濟學家的報告，在面對人口萎縮、社會老齡化和出生率下降等問題，中國政府官員可能會深入討論退休年齡和城鄉發展不平衡等問題，像是加強對農民和農民工等低收入群體的公共政策支持，而擴大社會安全網和壯大中等收入群體的政策將成為重點。

最後在外資方面，當前中國的外商直接投資銳減，據國際金融協會（IIF）發布統計數據顯示，外資6月在中國股市與債市抽走資金總額逾20億美元。貿易緊張局勢正促使一些跨國公司將業務加速撤出中國。這種情況下，中國政府將強調國內開放的營商環境。巴克萊（Barclays）經濟學家在一份報告中指出，這可能意味投資電信和醫療健康等行業變得更加便利。隨著中國考慮推出與利率和匯率掛鉤的衍生產品，以吸引海外投資者並提高人民幣資產的接受度，金融行業也可能會進一步對外開放。

房地產 投資 電動車

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