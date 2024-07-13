阻中援俄 北約放話收回在歐「帶路」建設項目

北約被指討論「收回中國在歐洲的基礎設施項目」。圖為中哈連雲港物流合作基地，首列連雲港-阿拉木圖「滾裝+班列」跨境多式聯運專列。（新華社）

北約 峰會譴責中國「挺俄」，也在研究若是俄羅斯 在歐洲東部爆發更大衝突時，將收回中國在歐洲投資的基礎設施項目，以免「這些設施為俄羅斯提供援助」。由於中國在「一帶一路 」倡議下對歐洲基礎設施建設投入數百億美元，中方斥責北約應安守本分，不挑戰中方正當權益。

觀察者網引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，3名參與討論官員指出，目前北約對這一討論仍處於早期階段，美國官員認為歐洲迫使俄羅斯出售在歐資產為這類行動提供了先例。根據美方官員說法，這些討論已超出低技術領域，還包括量子計算、半導體和電信基礎設施等高科技領域。

據這三名官員透露，他們擔心若俄羅斯衝突進一步擴大，北京可能會利用其在歐洲擁有的基礎設施為俄羅斯提供物質援助，收回計畫是「防患於未然」。

報導沒有提到北約可能採取的具體措施，但一名美官員稱，歐洲國家在俄烏衝突後迫使俄羅斯出售資產的方式，可以為此類收購或出售提供先例。比如一年前，芬蘭一再阻礙赫爾辛基造船廠的業務，直到這家俄羅斯實體擁有的破冰船生產商被賣給了另一家加拿大實體。

還有一名北約官員稱，若戰爭爆發，中國在歐洲投資的基礎設施「幾乎肯定會被國有化，或者在緊急安全措施下，由各國暫時接管運營控制權」。有官員聲稱，中國可以在事後向法院起訴他們。

另有一部分不支持的成員國，認為「北約不是挑戰中國的最佳平台」。兩名參與討論的官員說，法國尤為希望將這些討論轉移到在經濟事務上更具權威的歐盟框架下。

明報報導，2013年至今，多個歐洲國家參與中國共建「一帶一路」倡議，從連接東歐和中國的鐵路線（中歐班列），到位於北海和波羅的海的港口，中國在倡議下已累計對歐洲基礎設施建設投入數百億美元。如今中國在14個歐洲港口擁有或多或少的股權，其中包括歐洲最大的三個港口，即鹿特丹港、安特衛普港和漢堡港。

針對北約涉華動作，中國外交部發言人林劍繼前日敦促北約停止干擾中歐關係，昨日又指出，中國將堅定走和平發展道路，同時堅定維護自身主權、安全和發展利益。「將中國樹為『假想敵』，北約最終只能自食苦果。」外交部長王毅同荷蘭新任外交大臣費爾德坎普通電話時亦表示，北約應安守本分，不插手亞太事務、不干涉中國內政、不挑戰中方正當權益；中方願在平等基礎上同北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。